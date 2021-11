Economia Colombo Pet lança e-commerce e passa a atender todo o Brasil

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2021

Serviço com frete grátis e entrega em até uma hora de operação do Grupo Colombo começa a funcionar em Farroupilha.

A Colombo Pet lança, em Farroupilha (RS), projeto-piloto de seu e-commerce, com condições e serviços exclusivos. No dia 1º de dezembro, quarta-feira, os clientes da cidade-sede da empresa que adquirirem mercadorias por meio do site terão frete grátis, receberão seus produtos em até uma hora e poderão parcelar em até seis vezes sem juros as suas compras.

A Colombo Pet conta com lojas físicas em Passo Fundo, Esteio, Santa Cruz do Sul e Bagé e passa também a atender a todo o Brasil pelo e-commerce. A empresa atua no e-commerce há mais de 20 anos, sendo uma das primeiras do Brasil, e essa atividade representa cerca de 35% de seu faturamento. O cliente confere os produtos acessando diretamente o site da empresa.

O ingresso do Grupo Colombo no segmento Pet teve início em janeiro de 2020 para atender a uma demanda crescente de mudança de comportamento entre as famílias. “Nos últimos anos, as pessoas passaram a tratar seus animais de estimação como membros da família. Ao entrarmos neste mercado, trazemos identidade e personalidade próprias para nos tornarmos referência”, destaca o presidente da empresa, Eduardo Colombo. O e-commerce disponibiliza mais de mil itens, entre os quais alimentação, medicamentos, acessórios, roupas e brinquedos para os pets.

