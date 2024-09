Inter Inter volta a campo contra o Fortaleza nesta quarta-feira pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

O treino do Inter nessa terça-feira foi fechado ao público para manter a privacidade pré-jogo. (Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional)

Após dez dias de muito trabalho no Centro de Treinamento Parque Gigante, o Colorado está pronto para enfrentar seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (11), às 19h30, o Clube do Povo recebe o Fortaleza, no estádio Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada.

A preparação para a partida chegou ao fim na tarde dessa terça-feira (10). O treinador Roger Machado comandou um treinamento fechado no CT, optando pela privacidade para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo contra a equipe cearense.

Para o duelo no Gigante, o comandante colorado terá alguns desfalques importantes. Rochet, Borré e Enner Valencia estão com as suas seleções na disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Já Wesley recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Gabriel Carvalho retornou da seleção brasileira sub-20 e fica à disposição.

Com 32 pontos, o Colorado está na décima posição na tabela. Com três jogos atrasados, o Clube do Povo busca mais uma vitória no Brasileirão para seguir subindo na classificação.

Na terça-feira (10), o Beira-Rio recebeu as cores amarelo, roxo, vermelho e verde como forma de apoio às causas representativas deste mês de setembro. A partir da terça, o estádio muda a estratégia de homenagens, passando a unir todas em uma mesma data.

Das 18h às 20h, o Gigante esteve vermelho. Depois, a cada 15 minutos, entre 20h e 21h, as membranas mudaram de cor para atender às solicitações recebidas. A primeira tonalidade exibida foi o amarelo como forma de apoio ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (dia 10). Já o roxo simboliza o mês Nacional de Conscientização da Fibrose Cística e Dias Mundial e Nacional da Doença do Alzheimer (21/09). A cor seguinte foi o tradicional vermelho, que representa o Dia Mundial do Coração, celebrado em 29 de setembro.

Inter volta a campo contra o Fortaleza nesta quarta-feira pelo Brasileirão

