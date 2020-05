Mundo Com a pandemia de coronavírus sob controle, países europeus tentam coordenar a reabertura das fronteiras

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

Na Itália, que chegou a ser epicentro da pandemia, as restrições ao turismo deverão ser aliviadas no dia 3 de junho. (Foto: Reprodução)

Com a pandemia de Covid-19 sob controle e o verão batendo na porta, a União Europeia vem discutindo maneiras coordenadas de retomar o turismo internacional entre os 26 integrantes do bloco. Época de alta temporada, os próximos meses são vistos pelo setor do turismo, responsável por cerca de 10% da economia do continente, como essenciais para a recuperação de parte das perdas acumuladas durante os meses de quarentena.

Nesta terça-feira (26), o governo espanhol fez um apelo para que os Estados-membros da UE criem regras sanitárias comuns, incluindo métodos unificados para a testagem de passageiros, com a finalidade de restabelecer um corredor de trânsito livre entre os países do bloco. Medidas como estas são consideradas cruciais para evitar uma nova disseminação do coronavírus, algo que poderia desencadear um novo surto da doença.

“Nós temos que trabalhar com os nossos parceiros europeus para definir regras comuns que nos permitirão retomar a liberdade de movimento na Europa”, disse à rádio Cadena Ser a chanceler da Espanha, Arancha González.

Há duas semanas, a Comissão Europeia emitiu diretrizes não vinculantes para uma reabertura controlada das fronteiras do bloco. As regras defendem que haja uma etapa intermediária entre as restrições impostas durante o lockdown e o retorno à normalidade, na qual os Estados facilitariam viagens profissionais e pessoais, permitindo o reencontro de famílias divididas. A expectativa é que, conforme os países consigam conter o vírus, substituam as restrições totais por medidas mais específicas. Os espanhóis, no entanto, defendem medidas mais contundentes e unificadas.

Em um documento enviado para um processo de consulta da Comissão Europeia, Madri defende que é apropriado considerar, em coordenação com a Organizações Mundiais da Saúde e do Turismo, opções para checagens sanitárias obrigatórias. O texto sugere que os testes sejam realizados na compra das passagens ou antes do embarque, no aeroporto.

Bolhas de viagens

Com 236,2 mil casos de Covid-19 e 27,1 mil mortes, a Espanha é o país da UE mais afetado pela pandemia e vem conduzindo um lento e controlado processo de reabertura. No sábado (23), o premier Pedro Sánchez anunciou que o país irá reabrir para visitantes estrangeiros em julho, ainda sem data confirmada. A decisão veio após pressões do setor turístico, o mais importante do país: segundo companhias aéreas e a rede hoteleira, a falta de planos concretos para uma reabertura fazia com que as grandes operadoras de viagens priorizassem pacotes para outras nações, como Grécia e Portugal.

Na Itália, que chegou a ser epicentro da pandemia, as restrições ao turismo deverão ser aliviadas no dia 3 de junho. O governo alemão é outro que pretende liberar o turismo intraeuropeu em breve. Caso a doença continue sob controle no país, a tendência é que as restrições de viagem sejam suspensas em 15 de junho para os 26 países da União Europeia, para o Reino Unido e para os quatro países que não compõem o bloco europeu, mas que fazem parte da Zona Schengen de livre trânsito: Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Em paralelo, o jornal Bild disse também que o governo poderá aliviar ainda mais as medidas de restrição social no dia 29 de junho, uma semana antes do previsto. A chanceler vem defendendo cautela e alertando que uma reabertura descontrolada poderá desencadear uma nova onda da doença. Encorajados pelas estatísticas, no entanto, diversos Estados estão rompendo com as diretrizes sanitárias e pressionando Berlim para aliviá-las.

Uma “bolha de viagens” entre a Alemanha e alguns países vizinhos, como a Áustria, a França e a República Tcheca, já havia sido anunciada. Viena, uma das mais ardentes defensoras da reabertura, também deverá liberar suas fronteiras com Liechtenstein, República Tcheca e Eslováquia. Algo similar já está em vigor nos Bálcãs.

