Com coronavírus, Luisa Mell pede ajuda para abrigo: "Não quero demitir as pessoas e abandonar os bichos"

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Ativista mantém instituto de proteção animal e pede doações aos internautas para que mantenha animais e funcionários

Luisa Mell mostrou sua preocupação com seu Instituto, ONG de proteção animal, com a pandemia do coronavírus. Aos prantos, a apresentadora, que está com o Covid-19, pediu ajuda aos internautas para manter o abrigo.

“Eu tenho mais de 40 funcionários e centenas de animais que dependem de mim, de nós. Eu sei que tá difícil pra todo mundo, tá todo mundo com medo. Eu não tenho como fechar, como demitir essas pessoas neste momento. Não tenho como abandonar esses bichos”, disse a ativista nesta terça-feira (24).

“Preciso da ajuda de vocês. Se Deus me livre acontece alguma coisa comigo, não vai acontecer eu sei, tenho fé, mas se acontecer eu vou convocar algumas celebridades para assumirem o instituto. Algumas eu até perguntei se topam”, continuou ela.

“Eu não consigo parar de pensar nos bichos e em toda essa responsabilidade enorme que eu tenho, que eu nunca pensei que fosse estar numa situação tão difícil dessas. Não imaginei que mundo pudesse entrar neste colapso de repente. Eu nem sei quantos animais eu tenho. Tô pedindo pro instituto pra gente fazer essa contabilidade agora. Eu tô com dois abrigos lotados, a construção do santuário eu parei. Se Deus quiser só por um tempo. Vocês me ajudem, ajudem os bichos. Os animais não podem morrer de fome, por favor. Se vocês ajudam, continuem ajudando.”

