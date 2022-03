O atacante Diego Souza sentiu desconforto muscular e saiu mais cedo dos treinamentos do Grêmio na manhã desta terça-feira (29), no CT Presidente Luiz Carvalho. Com isso, o atleta vira preocupação para a decisão do Campeonato Gaúcho diante do Ypiranga, no sábado (02), às 16h30, na Arena.