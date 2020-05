Porto Alegre Com dez novas unidades, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre já conta com 30 leitos de UTI para pacientes de coronavírus

12 de Maio de 2020

Estrutura é viabilizada com R$ 57 milhões destinados pelo Ministério da Educação. (Foto: Divulgação/HCPA)

A entrada em funcionamento de mais dez leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), nesta terça-feira (12), ampliou para 30 o número de estruturas desse tipo para atendimento exclusivo a pacientes de coronavírus no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Até agora, foram três inaugurações (as anteriores ocorreram no início de abril e na primeira semana de maio), todas no bloco “B”.

Se tudo sair como previsto, a instituição projeta contar, até o inverno (que começará no dia 20 de junho), com mais de 100 leitos de alta complexidade para casos de Covid-19. Para isso, também está em andamento um processo de contratações para ampliar o quadro de profissionais da saúde e, assim, reforçar o enfrentamento à pandemia.

De acordo com o site do Clínicas, a estrutura é viabilizada com R$ 57 milhões destinados pelo Ministério da Educação. “A entrega acontece dentro dos prazos estabelecidos e representa um avanço para a saúde”, destacou recentemente a diretora-presidente do Hospital, professora Nadine Clausell.

“O Clínicas está cumprindo seus compromissos, mesmo em meio às dificuldades operacionais para instalar uma estrutura tão complexa quanto à necessária para uma UTI”, prosseguiu. “Diferentes equipes se mobilizaram, respeitando as necessidades de isolamento e distanciamento, para aprontar tudo com qualidade e segurança.”

Na semana passada, o Ministério da Economia autorizou a criação de 775 vagas no quadro de pessoal do hospital, em caráter temporário (por até dois anos), para operacionalizar os atendimentos.

Para o reitor da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Rui Oppermann, a relação do Clínicas com a comunidade fica fortalecida por meio do compromisso com a educação e a saúde:

“Para nós da UFRGS, termos o Clínicas como hospital-escola é a garantia de uma formação profissional baseada nas melhores práticas em benefício da população, traduzida, nesse momento, na qualidade dos serviços prestados aos pacientes que necessitam de atendimento devido à Covid-19”.

Grupo Conceição

Uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre e o GHC (Grupo Hospitalar Conceição) para atendimento a pacientes de coronavírus esteve na pauta de um encontro entre o titular da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), Pablo Stürmer, e os diretores da instituição Cláudio Oliveira e Francisco Paz, além dos gerentes Alexandre Bessil e Rafael Ribeiro.

Sturmer ressaltou o fato de o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que integra o GHC, ser uma referência em tratamento de casos de Covid-19, por definição do Ministério da Saúde:

“O Conceição tem uma participação fundamental na saúde da cidade, com um papel protagonista nos serviços de alta complexidade e agora também no enfrentamento do coronavírus”.

De acordo com Francisco Paz, a SMS e o GHC mantêm uma relação harmoniosa e o encontro permitiu discutir com o gestor municipal a organização necessária para garantir que o GHC continue atendendo as demandas municipais para o atendimento desses pacientes.

Os gestores do Grupo também entregaram a Stürmer ao secretário um relatório detalhado das ações de 2019.

(Marcello Campos)

