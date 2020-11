Geral Com Felipão, o Cruzeiro já tem mais de 80% de aproveitamento

Luiz Felipe Scolari tirou a Raposa da zona do rebaixamento da Série B. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O chamado “fato novo” no futebol (muitas vezes uma mudança de técnico, jogadores ou até mesmo de local de jogo) costuma ser perseguido por equipes que não vem encontrando bons resultados ou bom rendimento. O Cruzeiro viu em Luiz Felipe Scolari este artifício e está desfrutando da escolha, até o momento. Na sexta-feira, a vitória sobre o Botafogo– na pior atuação com o treinador, que ele mesmo admitiu – deu provas que a Raposa tem mais competitividade e pode, se continuar assim, sonhar mais alto na Série B.

O jogo em Ribeirão Preto foi o quarto de Felipão no comando. A terceira vitória (antes, havia vencido Operário e Paraná). Empatou com o Náutico. Em 12 pontos disputados, conquistou 10: 83,3% de aproveitamento. Desempenho que somente a líder Chapecoense conseguiu nos últimos cinco jogos que fez.

O treinador não gostou da atuação cruzeirense contra o Botafogo, mas saiu satisfeito com a disciplina apresentada pelos jogadores. Na visão do treinador, a atuação no interior de São Paulo foi a pior do Cruzeiro sob o comando dele. Porém, Scolari disse que o espírito de luta, neste momento, é mais importante que o bom futebol, já que o time precisa “respirar” na tabela.

“Dos jogos que nós jogamos, o de hoje eu acredito que foi o pior jogo que nós fizemos, tecnicamente, que muitas coisas não deram certo, mas o espírito, a vontade e a disciplina tática nos deram os três pontos”, disse.

O Cruzeiro já havia antes empatado com Oeste (com Ney Franco) e Juventude (com Célio Lúcio de interino). São seis jogos sem derrota na Série B, que fizeram o time sair da penúltima colocação para o meio da tabela (pode perder posições até o fim da rodada).

Competitividade

A chegada de Felipão trouxe mais competitividade ao Cruzeiro na Série B. Com o treinador, percebe-se o time mais agudo nas tentativas ofensivas, tendo objetivos claros quanto a jogadas e estratégias para chegar ao gol adversário.

A Raposa também é mais organizada em campo. A defesa melhorou no seu desempenho. Com Felipão, só levou um gol em quatro jogos, o que reflete diretamente nos resultados e conquistas de pontos.

Os aspectos colaboram para o time ter melhores resultados. Tanto que conseguiu uma boa sequência na Série B, que o fez dormir na 13ª posição na tabela. Não é certeza sempre de vitórias, mas um time mais organizado ajuda a ser mais competitivo.

Logicamente, ainda há muitos aspectos a serem melhorados. Felipão também aguarda por mais reforços. Falta ao Cruzeiro ser um time mais brilhante, conseguir ser mais dominante nas partidas. Mas os últimos resultados dão um pequeno alento de que o “milagre da recuperação” é possível. As informações são do site Globo Esporte.

