Ciência Com novo foguete, Jeff Bezos reforça desafio a Elon Musk

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











New Glenn atingiu a órbita terrestre em seu primeiro voo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O foguete New Glenn, da Blue Origin, atingiu a órbita terrestre em seu primeiro voo, fortalecendo as ambições de Jeff Bezos de desafiar o domínio da SpaceX, de Elon Musk, no mercado de lançamento de satélites.

Com 98 metros e capacidade de carga pesada, o foguete foi lançado da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, do governo dos Estados Unidos, na Flórida, às 2h03 (horário local) da madrugada de quinta-feira (16), cinco anos após o planejado originalmente e cerca de uma hora dentro da janela de lançamento.

O voo de estreia do New Glenn marca o início de uma nova era na exploração espacial, com o confronto de dois dos homens mais ricos do mundo em uma corrida para expandir o alcance da humanidade até a Lua e além.

Em publicação na plataforma de relacionamento social on-line X, Musk escreveu: “Parabéns por alcançar a órbita na primeira tentativa! @JeffBezos.”

A Blue Origin precisou adiar diversas vezes o voo em função do mau tempo.

Na segunda-feira (13), após o foguete ser abastecido e estar pronto para voar, a missão foi abortada por um problema de congelamento. Na quinta-feira, a contagem regressiva foi interrompida pouco antes do zero após um “barco desgovernado” ter invadido a zona de lançamento na costa da Flórida, segundo a Blue Origin. Depois, o New Glenn, enfim, pôde decolar em meio à fumaça, atravessando as nuvens iluminadas pela luz dos motores do foguete.

Em quatro minutos, o estágio propulsor foi separado e, cerca de 13 minutos após o lançamento, o foguete alcançou a órbita, sob aplausos e comemorações no controle da missão da Blue Origin. No entanto, não houve sucesso na tentativa de fazer o propulsor retornar a umaplataforma no oceano e mostrar a possibilidade de reutilização do foguete.

“Nossa principal meta hoje era alcançar a órbita com segurança. Qualquer coisa além disso é um bônus”, disse Ariane Cornell, chefe de sistemas espaciais da Blue Origin. O executivo-chefe da empresa, Dave Limp, acrescentou: “Conseguimos!… Vamos tentar de novo o pouso na primavera [de março a junho nos Estados Unidos].”

Batizado em homenagem ao astronauta americano John Glenn, o primeiro americano a orbitar a Terra, o New Glenn tenta desafiar o domínio da SpaceX no mercado de lançamentos. Mais da metade do recorde de 259 lançamentos orbitais no mundo em 2024 foi feita por meio de foguetes Falcon, da SpaceX.

O New Glenn também transportará a constelação espacial de satélites de banda larga proposta pela Amazon, chamada Project Kuiper, que competirá com a Starlink, da SpaceX, e, eventualmente, levará o módulo lunar Blue Moon, da Blue Origin.

O foguete, porém, terá sua própria concorrência, já que a SpaceX realizou o sétimo voo de teste do seu próprio foguete reutilizável de capacidade de carga pesada, o Starship, realizado no início da noite de quinta-feira.

Muitos especialistas do setor acreditam que o Starship permitirá uma grande redução dos custos de lançamento quando estiver operacional comercialmente.

O New Glenn possui uma das maiores baias de carga do setor de lançamentos, com 22 metros de altura e 7 metros de diâmetro. No entanto, sua capacidade de carga útil, de 45 toneladas para a órbita baixa da Terra, é menor que a do Starship, capaz carregar até 150 toneladas.

Além disso, embora atualmente exista falta de capacidade de lançamento, a consultoria McKinsey prevê um excesso de oferta a partir de 2028, o que aumenta a pressão sobre os preços.

O primeiro estágio do foguete é movido por sete motores BE-4 alimentados por gás natural liquefeito (GNL), que geram mais de 3,8 milhões de libras de empuxo. O segundo estágio usa dois motores menores BE-3U, alimentados por oxigênio líquido e hidrogênio.

Anunciado em 2016, a expectativa era de que o New Glenn voasse antes de 2020. No entanto, problemas com os motores BE-4 e mudanças significativas no design do foguete atrasaram o cronograma do programa.

O New Glenn também carrega uma versão preliminar da espaçonave multifuncional Blue Ring, projetada para oferecer serviços de mobilidade no espaço. Patrocinado pela unidade de inovação do Departamento de Defesa dos EUA, o lançamento testará as capacidades operacionais, de voo e dos sistemas em terra do Blue Ring.

A Blue Origin não divulgou o número de missões planejadas para o New Glenn, mas certamente haverá mais voos de teste antes que entre em operação. No entanto, a empresa informou que vários foguetes estão em produção, com clientes como a agência espacial americana Nasa, a startup especializada em conexão direta entre telefones e satélites AST SpaceMobile, várias empresas de telecomunicações e outras agências governamentais dos EUA.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Ciência

https://www.osul.com.br/com-novo-foguete-jeff-bezos-reforca-desafio-a-elon-musk/

Com novo foguete, Jeff Bezos reforça desafio a Elon Musk

2025-01-19