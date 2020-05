Brasil Com o ENEM adiado, estudantes têm mais tempo para estudar por meio de uma plataforma gratuita

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

Os estudantes contam com conteúdo aprofundado e atualizado, transmitido por meio de videoaulas, que se caracterizam pelo elevado nível de estímulo ao aprendizado. (Foto: Divulgação)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, com isso, estudantes da rede pública de São Paulo têm mais tempo para estudar por meio de uma plataforma gratuita. A política de isolamento social e suspensão das aulas presenciais estimularam a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo a buscar parcerias com a iniciativa privada para promover o ensino mediado por tecnologia. O governo paulista fez um acordo com a startup de educação genuinamente nordestina, Explicaê. Dessa forma, cerca de um milhão e meio de alunos do Ensino Médio da rede pública passam a ter acesso gratuito à plataforma digital, podendo seguir com a preparação para exames como o ENEM e vestibulares.

De acordo com o CoFundador e Diretor Pedagógico da Explicaê, Gil Vieira, essa é uma oportunidade única para que os jovens possam continuar seus estudos mesmo em meio a pandemia. “A plataforma traz conteúdos voltados para os alunos que desejam ter sucesso no ENEM e outros vestibulares, ajudando, inclusive em sua organização diária. Apoiando esse jovem a ser protagonista do seu conhecimento, um caminho essencial para o sucesso no processo de ensino e aprendizagem”, comenta.

Os estudantes contam com conteúdo aprofundado e atualizado, transmitido por meio de videoaulas, que se caracterizam pelo elevado nível de estímulo ao aprendizado. São sessões divertidas, dinâmicas com duração de até 12 minutos cada uma, capazes de reter a atenção dos alunos. São mais de 3 mil apostilas 100% autorais em PDF – e não resumos -, com exercícios e questões orientadas a cada disciplina. Sempre ao final das simulações, o aluno tem acesso ao resultado de seu desempenho e o gabarito das questões. O sistema indica qual é o conteúdo a ser estudado posteriormente, de acordo com as respostas erradas.

Os alunos podem acompanhar as aulas no desktop ou também pelo aplicativo do Explicaê no smartphone. Eles, inclusive podem assistir as aulas offline, sem precisar de internet. Ou seja, se conecta a uma rede wi-fi, faz o download da videoaula e assiste depois. Os professores e gestores das escolas da rede pública do Estado de São Paulo poderão acompanhar o acesso e desenvolvimento dos alunos por meio de relatórios e gráficos disponibilizados pela plataforma.

Segundo o Cofundador e COO da Explicaê, Bruno Oliveira, a política de isolamento social acabou acelerando a transição cultural já prevista na área da educação. “O ensino mediado por tecnologia é uma tendência global, uma realidade em muitos países e acabou sendo incentivado pelas atuais circunstâncias. O aprendizado no EAD representa uma experiência bastante rica, com enorme potencial cognitivo. Estamos falando de videoaulas curtas, editadas e produzidas de acordo com a linguagem do estudante, em linha com as novas crenças, valores e hábitos, especialmente, dos mais jovens”, diz.

Oliveira acrescenta que as aulas são produzidas, sistematizadas e planejadas, a partir de uma rigorosa curadoria de conteúdo, seguindo os padrões do Ministério da Educação. A plataforma permite ao aluno acompanhamento de sua evolução e maior dedicação nas matérias e temas, em que ele apresente grandes dificuldades.

Inicialmente, a parceria do Explicaê com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem duração de 60 dias, mas poderá ser estendida até dezembro. “Estamos muito honrados com esse trabalho junto ao governo paulista para apoiarmos o desenvolvimento de milhões de jovens durante a pandemia de COVID-19. E por sermos uma startup nordestina, temos orgulho em ajudar a levar educação para o estado mais populoso e com o maior PIB do país. E estamos prospectando também outras Secretarias de Educação”, anuncia Oliveira.

