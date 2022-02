Brasil Com ômicron em alta, Brasil volta a registrar mais de mil mortes

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 732 – a maior registrada desde 23 de agosto do ano passado. (Foto: EBC)

Com a variante ômicron do coronavírus em alta, o Brasil voltou a registrar mais de mil mortes por covid em um único dia após mais de cinco meses. Nas últimas 24 horas, foram 1.074 perdas humanas, totalizando 631.069 óbitos no País desde o início da pandemia, em março de 2020.

Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 732 — a maior registrada desde 23 de agosto do ano passado (quando estava em 766). Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +160%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença.

Assim como nos dois dias anteriores, nenhum Estado apresenta tendência de queda nas mortes por covid; todos estão em alta ou estabilidade. Isso não ocorria desde 12 de janeiro de 2021, há mais de um ano.

Casos

O País também registrou 219.298 novos casos conhecidos de covid em 24 horas, chegando ao total de 26.319.033 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 182.696. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +30%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

A média móvel de vítimas da doença atinge agora um patamar 4 vezes maior do que estava às vésperas do ataque hacker que gerou problemas nos registros em todo o Brasil, ocorrido na madrugada entre 9 e 10 de dezembro. Na época, essa média indicava 183 mortos por covid a cada dia.

Estados — Em alta (24 Estados e o DF): Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. — Em estabilidade (2): Acre e Roraima.

