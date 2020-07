Economia Com paralisação na produção de aviões, a Boeing tem prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Empresa informou que retomou a produção de aviões depois da paralisação por causa da pandemia, inclusive do modelo 737. (Foto: Reprodução)

A Boeing registrou prejuízo líquido de 2,4 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2020, com prejuízo ajustado por ação de 4,79 dólares. No mesmo período do ano passado, o prejuízo por ação havia sido de 5,82 dólares.

A receita da empresa ficou em 11,8 bilhões de dólares no segundo trimestre deste ano, uma queda de 25% na mesma comparação. Em seu balanço, a companhia diz que segue concentrada na saúde dos funcionários e das comunidades em que atua, diante dos “impactos sem precedentes” no setor com a covid-19.

A Boeing diz que recomeçou a produção em locais importantes no segundo trimestre, após pausas por causa da pandemia, e também que continuou a realizar entregas.

Além disso, informa que recomeçou os “estágios iniciais” de produção do modelo 737, com foco na “segurança, qualidade e excelência operacional”. A empresa diz que obteve avanços para a retomada do serviço do 737, após dois acidentes fatais terem levado esses aviões a terem seus voos vetados por ora.

Após o balanço, a ação da Boeing subia 1,44% no pré-mercado em Nova York.

Embraer

Após sofrer um revés na compra pela Boeing e em meio à maior crise da história da indústria da aviação, a Embraer está se reestruturando para tentar sobreviver aos dois golpes que levou no primeiro semestre. No topo da hierarquia da empresa, as mudanças começaram em junho, com a substituição de quatro vice-presidentes e um diretor. Entre os engenheiros, o clima é de tensão com a possibilidade de que os cortes comecem a ser feitos em outros níveis.

Antes mesmo da crise decorrente da pandemia, que paralisou o setor aéreo, a empresa já tinha quase metade de seus 5 mil engenheiros parcialmente ociosos, segundo apurou o Estadão. Com grandes projetos concluídos recentemente, como os desenvolvimentos do cargueiro militar C-390 Millenium e da família de aviões comerciais E2, a demanda pelo trabalho desses profissionais despencou internamente.

Já era esperado que, após a conclusão da venda da divisão de aviões comerciais para a Boeing, a Embraer enxugasse o quadro de funcionários. Quando o atual presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, teve seu nome anunciado para o cargo, 15 meses atrás, os comentários no mercado apontavam que ele teria como meta tornar a Embraer mais eficiente, reduzindo todos os gastos possíveis, o que implicaria em demissões.

A tarefa do executivo, porém, se tornou mais árdua com a desistência da compra de parte da empresa pela Boeing e com a crise do coronavírus. Em meio à pandemia, as vendas de aviões devem despencar em 2020 e, segundo especialistas, não vão se recuperar em menos de três anos. No primeiro semestre, a brasileira entregou 31 aeronaves; no mesmo período de 2019, haviam sido 73.

Como se não bastasse, a fabricante de aviões gastou, no ano passado, R$ 485,5 milhões para separar a unidade de negócios que iria para a Boeing. Com o acordo desfeito, a prioridade agora é economizar.

Para isso, a empresa já suspendeu contratos, reduziu jornadas de trabalho e lançou um Programa de Demissão Voluntária (PDV) que não foi aceito pelos sindicatos.

Procurada, a Embraer afirmou que, desde o início da pandemia, tem realizado “esforços para preservar os empregos, como concessão de férias coletivas, redução de jornada, suspensão de contratos, licença remunerada e um Programa de Demissão Voluntária”. Em nota, disse ainda que continuará implantando “medidas para manter os talentos e competências em todo o ciclo produtivo ao mesmo tempo em que buscará sinergias para se adequar à nova realidade do mercado global”.

