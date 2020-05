Inter Com partes interessadas, renovação de Rodrigo Dourado com o Inter se encaminha para acerto

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Jogador tem contrato se encerrando no final do ano Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A renovação de contrato do volante Rodrigo Dourado com o Inter já é tratada nos bastidores. Com as duas partes interessadas pela permanência do jogador, tudo se encaminha para um acerto, ainda sem data para a oficialização. Em virtude da pandemia da Covid-19, ainda não data confirmada para uma reunião entre os dirigentes e o empresário do atleta. A informação é da Rádio Grenal.

Com contrato até dezembro deste ano, a renovação de Dourado já foi pauta anteriormente, enquanto o jogador estava em recuperação. Próximo de completar um ano sem atuar, não há mais detalhes clínicos sobre a situação do jogador, que sofreu uma lesão grave no esquerdo. O então capitão colorado teve sua última partida no dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil de 2019.

Durante este período, o volante precisou passar por duas artroscopias no joelho esquerdo, em 2019, após ser diagnosticado com edema ósseo. A primeira ocorreu em maio, ainda antes da parada para a Copa América. Posteriormente, em outubro, o procedimento precisou ser realizado novamente.

Neste ano, o clube, por meio do médico Carlos Poisl, prestou esclarecimentos sobre a situação do volante. Ainda com resquícios de um problema sério no joelho, o camisa 13 era esperado em campo já em abril, mas, na ocasião, o departamento médico do Inter chegou a pontar que existia a possibilidade de um retorno ainda mais precoce.

Com a paralisação das atividades em virtude da Covid-19, seguiu o tratamento em casa. Mesmo diante da volta presencial aos treinos dos demais atletas do elenco nesta semana, inicialmente, Rodrigo Dourado permanece em seu domicílio fazendo fisioterapia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

