30 de agosto de 2024

A pista deve voltar a operar com sua extensão total até 16 de dezembro. (Foto: Divulgação)

Com previsão de retomada dos voos domésticos em 21 de outubro, a operação em pista reduzida (1.730 metros) do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, terá capacidade para receber até 128 voos diários, entre partidas e chegadas.

As empresas aéreas Azul, Gol e Latam confirmaram a retomada de seus voos e já estão com as vendas de bilhetes abertas. Até o momento, foi anunciado o retorno das rotas para as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Curitiba (PR), Guarulhos (SP), Rio de Janeiro e São Paulo.

A pista deve voltar a operar com sua extensão total até 16 de dezembro, quando está prevista a retomada dos voos internacionais, de acordo com informações divulgadas pela Fraport Brasil, concessionária que administra o aeroporto.

Dando seguimento a Fase 2 das obras de reabilitação do terminal, há trabalhos simultâneos de fresagem e recomposição de massa asfáltica. A intervenção na taxilane (via que faz a conexão entre o pátio de aeronaves e as taxiways) e na taxiway M4 (taxiway é o caminho que liga a pista com outras áreas do aeroporto) já está finalizada. A fresagem da PPD (Pista de Pouso e Decolagem) e reparos de placas de concreto também foram concluídas no trecho que entrará em operação em 21/10. O próximo passo é a aplicação de massa asfáltica que já está em andamento nessa mesma área.

No dia 17/8, foi finalizada a instalação da usina de asfalto que atua de forma automatizada, e já está em pleno funcionamento para a produção de asfalto. Ela se soma as duas usinas externas que prestam serviço ao aeroporto para que se tenha mais agilidade no processo. Paralelo aos trabalhos de reabilitação da pavimentação, foi iniciada a limpeza de valas, a recuperação do sistema de balizamento, e a restauração de componentes para viabilizar a reinstalação de sinalização vertical.

Já no Terminal de Passageiros, a recuperação do piso 1 está em andamento com o desbaste e polimento do granito e a remoção e troca de drywalls. Cada área de check-in possui o seu próprio sistema de BHS (Baggage Handling System), responsável por levar as bagagens dos balcões de atendimento até o pátio. Na área internacional, o sistema está energizado e passando por testes. Já o sistema da área doméstica, bem como as esteiras de restituição de bagagens foram limpas e lubrificadas. Agora estão sendo remontadas para dar seguimentos aos testes. Outros equipamentos elétricos como elevadores, escadas rolantes e pontes de embarque já foram limpos e estão sendo remontados.

Nas subestações de energia, que garantem o abastecimento a todo o sítio aeroportuário, a restauração está em pleno andamento. Todos os equipamentos abaixo de 1m foram impactados, como quadros de baixa e média tensão, transformadores, nobreaks e cabeamento. Para atender a operação de processamento de passageiros que ocorre hoje no Terminal, foi necessária a construção de uma nova rede de média tensão que conecta diretamente à rede da concessionária de energia que atende a cidade de Porto Alegre.

“A evolução das obras segue o cronograma conforme o previsto. Nossa equipe Fraport, bem como os fornecedores e parceiros estão trabalhando noite e dia para a pronta recuperação do nosso aeroporto. Já foram mais de 70 contratos firmados, além de uma média de 700 trabalhadores e cerca de 150 veículos/equipamentos envolvidos na obra. Já temos mais de 50% das obras para outubro concluídas”, comenta Cássio Gonçalves, diretor de infraestrutura e manutenção da Fraport Brasil.

