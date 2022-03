Esporte Com Portugal, confira os oito seleções cabeças de chave para o sorteio da Copa do Mundo

Equipes foram definidas pelo ranking da Fifa, que será atualizado novamente nesta quinta-feira.

A vitória de Portugal sobre a Macedônia do Norte, por 2 a 0, nesta terça-feira (29), não só definiu um dos últimos europeus classificados à Copa do Mundo do Catar, como também fechou a lista de cabeças de chave do sorteio do torneio. Oitava colocada no ranking da Fifa, a seleção lusa encabeçará um dos grupos da competição.

Isso acontece porque a Itália, sétima colocada, acabou eliminada pela própria Macedônia na repescagem das Eliminatórias Europeias. Com isso, uma das oito vagas (sete primeiros colocados mais o anfitrião Catar) ficou em aberto.

O sorteio acontece nesta sexta-feira (1º), enquanto o ranking passará por sua última atualização na quinta-feira, que não mudará os cabeças de chave. Confira a lista de cabeças de chave, na ordem atual do ranking: 1 – Bélgica; 2 – Brasil; 3 – França; 4 – Argentina; 5 – Inglaterra; 6 – Espanha; 7 – Portugal; 8 – Catar.

Fora do Mundial

Enquanto algumas seleções carimbaram sua classificação, outras ficaram de fora. E com isso, alguns astros do futebol também não estarão presentes no fim do ano para a disputa do Mundial.

Abaixo listamos os países que acabaram fora da Copa do Mundo e impossibilitaram alguns astros de desfilar o futebol no Catar. E a lista é extensa, com muitos nomes, principalmente, do futebol europeu. Confira:

Mohamed Salah – Egito

Nesta terça, pelas eliminatórias africanas, a seleção egípcia foi derrotada nos pênaltis por Senegal, após empate em 1 a 1 no agregado final, e disse adeus à chance de ir ao Mundial. O astro do Liverpool, por sua vez, que é o principal nome do Egito, também ficará de fora, diferentemente de 2018, quando o seu país se classificou.

Zlatan Ibrahimovic – Suécia

Também nesta terça, pelas eliminatórias europeias, a Suécia foi derrotada por 2 a 0 pela Polônia, que jogou em casa, e foi eliminada do playoff. O veterano atacante de 40 anos, do Milan, só entrou no fim do 2° tempo e deixou o gramado sem mais chances de disputar a Copa do Catar e, dificilmente, um Mundial, por conta da idade avançada.

Jorginho – Itália

O brasileiro naturalizado italiano foi um dos muitos astros italianos que ficaram de fora do Mundial. Na última semana, a Itália foi derrotada em casa pela Macedônia do Norte, por 1 a 0, e caiu ainda na semifinal do playoff europeu. O meio-campista do Chelsea, por sua vez, segue sem a chance de disputar uma Copa na carreira, já que em 2018 os italianos também ficaram de fora.

Gianluigi Donnarumma – Itália

Também jogador da seleção italiana, o goleiro que atua no PSG é mais um que também não poderá dar o ar da graça em uma Copa do Mundo. Assim como Jorginho, ele ainda não disputou um Mundial na carreira.

Pierre-Emerick Aubameyang – Gabão

‘Voando’ com a camisa do Barcelona na atual temporada, o atacante de 32 anos segue sem ir a um Mundial. Principal nome da seleção do Gabão, Aubameyang viu o seu país cair ainda na fase de grupos das eliminatórias africanas, terminando na vice-liderança do F, que teve o Egito classificado. Vale lembrar que só uma das quatro seleções presentes em cada grupo avança à fase final.

David Alaba – Áustria

O astro do Real Madrid também não irá ao Catar. A Áustria foi a terceira colocada no grupo F das fase de grupos das eliminatórias europeias e sequer teve a chance de ir para a repescagem. Sete pontos separaram a equipe da Escócia, segunda colocada, e 11 da Dinamarca, líder e que se classificou direto para o Mundial.

Erling Haaland – Noruega

Nos holofotes do futebol europeu por conta do seu desempenho com a camisa do Borussia Dortmund nos últimos anos, o atacante de 21 anos ainda não disputará um Mundial na carreira. A Noruega até chegou à última rodada da fase de grupos das eliminatórias europeias com chances de classificação para a repescagem, mas perdeu para a Holanda e terminou em 3° no grupo G. A Turquia ficou em segundo, caindo na semifinal do playoff para Portugal, enquanto os holandeses foram os líderes e se classificaram de forma direta.

Jan Oblak – Eslovênia

O goleiro do Atlético de Madrid segue sem uma chance de disputar um Mundial. Como a Eslovênia foi quarta colocada no grupo H das eliminatórias europeias, o país ficou de fora de uma Copa do Mundo pela terceira edição seguida.

Gustavo Gómez – Paraguai

Bicampeão da Conmebol Libertadores pelo Palmeiras, o zagueiro paraguaio também não vai ao Catar. Atual 8° colocado na tabela das eliminatórias sul-americanas, o Paraguai tem 16 pontos e já está eliminado, apesar de ainda restar um rodada. A diferença para o Peru, que neste momento vai indo à repescagem, é de 5 pontos. Gómez, por sua vez, segue sem disputar um Mundial, competição que os paraguaios não se classificam desde 2010.

Riyad Mahrez – Argélia

O destaque do Manchester City por muito pouco não se classificou para a disputa do seu segundo Mundial da carreira, depois de 2014 no Brasil. Nesta terça, após sofrer gol nos acréscimos da prorrogação, a seleção da Argélia acabou eliminada por Camarões nas eliminatórias africanas, após derrota por 2 a 1, e também não vai para o Catar.

