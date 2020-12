Rio Grande do Sul Começa pavimentação na ERS-324, entre Iraí e Planalto

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cerca de R$ 4,5 milhões serão investidos na rodovia. Foto: Divulgação Daer Cerca de R$ 4,5 milhões serão investidos na rodovia. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

A região Norte do Estado começará 2021 com melhores condições de circulação em uma de suas principais rodovias. As obras de pavimentação da ERS-324, no trecho entre os municípios de Iraí e Planalto, começaram nesta semana.

Executados pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – autarquia vinculada à Selt (Secretaria de Logística e Transportes) –, os serviços compreendem três quilômetros da estrada.

“Contamos com um aporte de R$ 4,5 milhões para investirmos nessa ligação regional tão importante”, informa o secretário Juvir Costella. “Quase a metade desse recurso foi anunciada recentemente pelo governador Eduardo Leite, o que atesta os nossos esforços em qualificarmos cada vez mais a malha rodoviária”, acrescenta o titular da Selt.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirma que ainda neste ano o trecho terá a terraplenagem concluída. Estão em atividade, também, a drenagem e a limpeza da faixa de domínio, às margens da via. “Deveremos ingressar na fase de pavimentação já nos primeiros dias de 2021 e finalizá-la ainda em janeiro”, estima Faustino.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul