Comentarista do Fox Sports diz que o Barcelona deveria contratar Neymar e Cristiano Ronaldo para atuarem com Messi

O Barcelona tem muito o que fazer para arrumar a casa após o clube ser eliminado da Champions pelo Bayern de Munique de maneira traumática: 8 a 2, fora o baile. Entre os palpites de mudanças, a do jornalista Leandro Quesada, do ‘Fox Sports’ chamou atenção.

Durante o ‘Expediente Futebol, Quesada disse que além de demitir Quique Setién e contratar Guardiola, o clube deveria trazer Neymar e Cristiano Ronaldo para atuar com Messi.

“Apesar de tudo o que o Bayern vinha jogando na Alemanha, do nada que o Barcelona estava jogando na Espanha, 8 a 2 é fora de contexto. Um vexame, uma vergonha. Tem derrota que pode ajudar a mudar as histórias que virão. Pode cair uma luz sobre os dirigentes do Barcelona. Tem que mandar o técnico embora, trazer Neymar e Cristiano Ronaldo para jogar ao lado do Messi, seria muito legal ter um trio desse e tentar trazer o Guardiola depois da Champions” declarou.

O jornalista completou dizendo que dois jogadores nem deveriam atuar pelo Barcelona e que faltou comprometimento da equipe. “O Barcelona tem que se comprometer com a torcida. Perder faz parte do jogo, mas o time andou em campo. Teve vários problemas de marcação, mas o Semedo e o Lenglet não podem jogar no Barcelona. Tem jogador que não pode vestir a camisa do Barcelona”, concluiu.

Julio Cesar

A mais expressiva goleada do futebol alemão desde a Copa do Mundo de 2014 – ocasião em que a Alemanha venceu o Brasil por 7 a 1, no Mineirão – foi consumada em Lisboa. A vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona por 8 a 2 classificou os vencedores para a semifinal da Liga dos Campeões. No Brasil, o ex-goleiro Julio Cesar comentou o jogo e se viu alvo de gozações de quem acompanhava a transmissão, por ter sido um dos protagonistas da derrota do Brasil seis anos atrás.

Foram vários comentários em ironia ao goleiro da Seleção brasileira em 2014, que, diga-se de passagem, não teve culpa em nenhum dos sete gols da Alemanha. “Olha quem apareceu. Julio Cesar kkkk pra relembrar o 7 x 1”, disse A. Veríssimo, em seguida a outra cornetada em texto assinado por P. Ribeiro. “Tomar muitos gols num jogo só o Julio Cesar entende muito bem.”

Para tentar atenuar o constrangimento de Julio Cesar, outro comentarista da emissora, Mauro Betting, saiu em sua defesa, lembrando que o goleiro evitou um placar ainda mais dilatado naquela eliminação do Brasil no Mundial.

Julio Cesar apareceu em vídeo, com áudio ruim, enaltecendo o time do Bayern de Munique e dizendo que os alemães têm tudo para chegar ao título da Liga dos Campeões. Como a sua conexão estava com problemas, ele recebeu os agradecimentos da equipe do Esporte Interativo e acabou dispensado da resenha pós-jogo.

Piqué

Após a partida, Gerard Piqué, experiente zagueiro do clube catalão, classificou a partida como uma vergonha e cobrou mudanças no time espanhol. “Partida horrível. Péssima sensação. Não se pode competir assim. É muito duro. Espero que sirva para algo. É preciso reflexão, é preciso mudar. Não é o treinador ou jogadores. Penso que é preciso mudança estrutural. Ninguém é imprescindível”, disse o zagueiro.

“É uma vergonha e não posso dizer outra coisa. Não é a primeira ou segunda vez. Se for preciso sou o primeiro a ir embora, em partir. Batemos no fundo. Todos temos de refletir e ver o que é melhor para o Barcelona”, completou Piqué.