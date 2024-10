Colunistas Comissão Especial define medidas para estimular Apicultura no Rio Grande do Sul

Por Flavio Pereira | 9 de outubro de 2024

Deputado Sergio Peres (Republicanos), presidiu a Comissão Especial para tratar da Cadeia Produtiva da Apicultura e da Meliponicultura no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação/ALRS Foto: Divulgação/ALRS

Presidente da Comissão Especial de Apicultura e Meliponicultura (CEAM) da Assembleia Legislativa, o deputado Sergio Peres (Republicanos) avaliou o encerramento dos trabalhos do grupo, observando que “encerramos as atividades da Comissão, mas não o compromisso com os temas contemplados, pelo contrário; o trabalho desenvolvido até agora é um ponto de partida para uma construção que precisa ser feita de forma permanente”.

O relatório final foi produzido pelodo deputado Cláudio Tatsch (PL) e reuniu a pauta reivindicatória da cadeia produtiva do mel no Estado foi aprovado entre os participantes. Um total de trinta apontamentos integram os pleitos do setor no relatório final, construído com base em informações coletadas em visitas e debates realizados nos municípios gaúchos.

Realizadas visitas técnicas e audiências publicas

Desde que foi instalado, em outubro do ano passado, o colegiado pluripartidário percorreu municípios ouvindo produtores e conhecendo iniciativas em propriedades rurais, escolas, universidades, empresas e associações. Foram realizadas visitas técnicas à sede da Associação Novamel e à propriedade de Orlando Morschel, ambos no município de Nova Petrópolis; ao Parque das Abelhas de Bento Gonçalves; ao campus da UERGS de São Luiz Gonzaga para conhecer o projeto Abelhas Missioneiras; ao Apiário Padre Assis, em Santiago, e também ao Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Apicultura Emílio Schenk, em Taquari.

Além das visitas, foram promovidas reuniões e audiências públicas em Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Balneário Pinhal, Independência, Santa Cruz do Sul, Porto Xavier, Santiago, Cambará do Sul – e também na Assembleia Legislativa, que sediou audiência final em 26 de fevereiro deste ano. Os encontros serviram para debater propostas para impulsionar o setor e reunir pleitos de municípios, instituições e trabalhadores rurais.

Composição da Comissão Especial de Apicultura e Meliponicultura

São titulares da comissão os deputados Sergio Peres (Republicanos), que preside o colegiado; o vice-presidente Elton Weber (PSB); o relator Cláudio Tatsch (PL); Frederico Antunes (PP); Issur Koch (PP); Professor Bonatto (PSDB); Dr. Thiago Duarte (União); Zé Nunes (PT); Airton Artus (PDT); Airton Lima (Podemos); Gaúcho da Geral (PSD) e Elizandro Sabino (PTB).

