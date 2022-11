Tecnologia Como conversar com você mesmo no WhatsApp

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O chat pode ser usado para salvar fotos, vídeos, áudios e outros documentos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Criar uma conversa com você mesmo no WhatsApp pode ser uma boa alternativa para fazer anotações rápidas. Além disso, o chat pode ser usado para salvar fotos, vídeos, áudios e outros documentos que serão acessados posteriormente.

Ainda que o mensageiro não deixe fazer isso de forma nativa, existem dois macetes para conseguir “falar só com você”. Veja a seguir.

Como criar um chat consigo por grupo

No Android, toque nos três pontinhos. No iPhone (iOS), toque em nova conversa (ícone de lápis e papel); Depois, “Novo Grupo”; Selecione um contato e adicione ele ao grupo criado; Por fim, remova esse contato.

Para excluir a pessoa, abra a página de conversas e clique no nome do grupo. Depois, toque no participante e, então, “Remover do grupo”. O WhatsApp confirmará a ação: selecione “Ok” (no Android) ou “Remover”, no iPhone.

Ao remover a outra pessoa, o grupo não é encerrado e só você ficará nele. É importante lembrar que o outro contato será notificado que foi adicionado ao grupo e depois removido.

Como criar pela lista de contatos

Uma outra alternativa é salvar o seu próprio contato na agenda do celular: No Android, toque no botão circular de nova conversa ou no ícone de lápis e papel (iPhone); Toque em “Novo contato”; Adicione o seu nome e o número do seu telefone; Toque em “Salvar”; Procure o seu contato dentro do app e, então, inicie uma conversa consigo.

Nova ferramenta

O WhatsApp lançou globalmente a ferramenta ‘Comunidades’, que tem como objetivo organizar vários grupos de bate-papo em estruturas maiores, podendo reunir até mais de mil integrantes no chat, aproximando o app do Telegram. Também permitirá videochamadas em grupo maiores e enquetes.

Para o Brasil, no entanto, a ferramenta só deverá ser lançada em 2023. Quando foi anunciada, em abril passado, a novidade gerou temores com relação ao combate à circulação de fake news durante as campanhas eleitorais.

De acordo com o serviço de mensagens de propriedade da Meta, a ideia é permitir que vários grupos de bate-papo com o mesmo interesse, como escolas, clubes sociais e organizações sem fins lucrativos, se reúnam sob guarda-chuvas maiores, onde os administradores podem enviar alertas para uma comunidade de milhares.

O mesmo poderia ser aplicado a empresas – que costumam contar com grupos temáticos por departamentos – ou um condomínio, onde poderia haver grupos sobre assembleia, uso de áreas comuns, entre outros assuntos. Um usuário participante de uma comunidade não precisa estar em todos os grupos. Cabe a ele a escolha de quais participar.

As Comunidades do WhatsApp também são privadas com tecnologia de criptografia ponta a ponta. Uma vez dentro de uma comunidade, o número de integrante é preservado. Apenas o administrador e pessoas que estão no mesmo grupo poderão visualizar os detalhes de cada contato.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia