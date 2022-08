Tecnologia Como descobrir os dados que o Google salva sobre você

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Entre outros itens, aplicativos da empresa mantêm alguns dados pessoais e registros sobre sua navegação na internet. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os serviços do Google, como Gmail, YouTube e Maps, coletam uma série de dados dos usuários para funcionarem. Mas você sabe como revisar o que está salvo na sua conta Google?

Os detalhes sobre o que cada plataforma tem acesso estão disponíveis em um painel na página da empresa. A ferramenta permite apagar alguns dados da conta e mudar as preferências sobre por quanto tempo elas ficam armazenadas. A empresa salva, entre outros itens, seus dados pessoais (nome, data de nascimento, gênero e telefone, além do e-mail) e seu histórico de navegação.

Nós te mostramos como acessar essas informações de sua conta.

Dados pessoais

Ao clicar em “Informações pessoais” no painel do Google é possível revisar foto de perfil, nome, data de nascimento e gênero salvos na sua conta, além de e-mail e telefone.

Na página, há a seção “Escolha o que as outras pessoas podem ver”, que reúne o que fica público no seu perfil. Além dos dados acima, a página pode reunir sua formação escolar e sua experiência profissional, caso você tenha informado isso ao Google em algum momento.

O painel também tem a página “Pagamentos e assinaturas”, que reúne dados usadas em transações.

Histórico

Os serviços do Google fazem registros de sua atividade na internet enquanto sua conta está logada. Essas informações podem ser encontradas ao abrir a página “Dados e privacidade” e buscar a seção “Suas atividades e os lugares em que esteve”.

A ferramenta reúne registros para os seguintes casos:

Atividade na Web e de apps – registros sobre uso de sites e apps do Google, como busca, Chrome, Maps, Play Store, Tradutor, entre outros;

Histórico de localização – locais que você visitou com seus dispositivos, mesmo quando não estava usando um serviço do Google – a lista de aparelhos vinculados na conta pode ser acessada neste link;

Histórico do YouTube – vídeos assistidos e pesquisas feitas com a sua conta no serviço.

Para os três casos, há como definir em quanto tempo os dados serão excluídos automaticamente. O Google também permite desativar o armazenamento dos dados e excluir registros salvos até então.

Aplicativos

A ferramenta também permite encontrar em um só local conteúdos que você salvou nos serviços da empresa, incluindo comentários no YouTube, endereços no Maps, arquivos no Google Drive e contatos. Para acessar as informações, siga estes passos:

– Na página inicial do painel, clique em “Dados e privacidade”;

– Busque pela seção “Dados de apps e serviços que você usa”;

– Em “Apps e serviços”, clique no ícone de seta para direita próximo a “Conteúdo salvo dos Serviços do Google”.

Também em “Dados de apps e serviços que você usa”, há o trecho “Apps de terceiros com acesso à conta”. Ele permite revisar quais informações da sua conta são compartilhadas com outros serviços. Ao selecionar este item, é possível acessar retirar o acesso para os que você não usa mais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia