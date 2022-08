Tecnologia Instagram terá regras mais rígidas para menores de 16 anos

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Novas contas de adolescentes são terão a opção de ver pouco conteúdo sensível. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instagram atualizou os recursos voltados para menores de 16 anos para aplicar medidas mais restritivas no uso do aplicativo. A troca deve afetar tanto os novos cadastros quando os adolescentes que já frequentam a rede social. Uma novidade chamada “verificação de configurações” também deve ser implementada para orientar os jovens a atualizar as políticas de segurança e privacidade.

O reforço de hoje é praticamente uma atualização da ferramenta chamada Controle de Conteúdo Sensível, lançada em 2021, para dar mais controle sobre posts e vídeos visualizados. Na época, o Instagram começou a permitir que o usuário controle o que pode ser exibido na pesquisa, na guia momentos, quais contas podem ser seguidas, nas páginas de hashtags e recomendações do feed.

Até então, só era possível definir regras em três níveis: mais, menos ou padrão. Essas regras eram aplicadas apenas aos temas considerados conteúdos sensíveis, como violência gráfica, conteúdo sexual e uso de drogas (como álcool e tabaco). Os novos usuários menores de 16 anos poderiam definir a categoria “menos” ou “padrão”, mas agora só terão a opção mais restritiva liberada.

Quem já está no Instagram receberá uma notificação com a recomendação de mudar o controle para “menos”. Não existe obrigação para os atuais usuários, portanto essa medida pode ser um tanto quanto questionável.

Análise das configurações

Já a “verificação de configurações” deve fazer algo similar ao que foi mencionado acima, porém voltado para as configurações de segurança e privacidade. Todos os adolescentes com menos de 18 anos serão convidados a fazer os ajustes considerado adequados para sua idade pelo algoritmo do Instagram.

Devem ser afetadas ferramentas como compartilhamento do seu conteúdo, envio de mensagens diretas, acesso a fotos e vídeos e o tempo gasto na rede social. O aviso deve fazer uma espécie de check-up da maneira como a conta do adolescente está configurada para sugerir a melhor maneira.

O reforço na proteção será estendido a todos os usuários globais, independentemente da versão do Instagram utilizada — Android, iOS ou web. As mudanças serão liberadas gradualmente, portanto algumas pessoas podem receber antes das outras.

Mais cuidados com adolescentes

Essa troca por ser fruto da pressão que a Meta sofre nos últimos anos acerca de supostas falhas na proteção de crianças e adolescentes. Mesmo com sucessivas ferramentas, vários grupos de pais e responsáveis criticam a empresa por não agir corretamente para impedir efeitos nocivos sobre os filhos.

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, foi ao Congresso dos Estados Unidos, no final do ano passado, para esclarecer tais questões. Na ocasião, ele se comprometeu perante aos senadores a implementar um conjunto de medidas de segurança para os menores de 18 anos e para mais controle dos pais.

Em junho, a rede começou a conduzir experimentos para identificar a idade do usuário e assim evitar acesso a conteúdos indevidos. A rede social testa três sistemas diferentes: selfies em vídeo, fornecimento de documento de identificação e garantia de outros usuários adultos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia