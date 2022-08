Tecnologia Robôs vão fazer todas nossas tarefas domésticas? Veja o que já temos

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na pandemia, os robôs aspiradores de pó passaram a ser muito vendidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Robôs tendem a estar cada vez mais presentes em nossas vidas. Atualmente no mercado, o mais comum é encontrarmos os robôs aspiradores de pó, aspiradores de pó robôs, bem diferentes dos famosos droids de “Star Wars” C-3PO e R2-D2, por exemplo. Mas ainda esperamos que muitas (todas?) das nossas trabalhosas tarefas domésticas, em breve, sejam tocadas por robôs.

Mas será que isso de fato irá acontecer? As empresas já testam garçons, patrulheiros do lar e até robô que passa roupa. Vamos conhecer os protótipos para entender o que o futuro nos reserva.

Robô que monitora a casa

Recentemente, a Amazon anunciou o robô doméstico da Alexa, o Astro. Ele conta com uma tela rotativa e rodas bem grandes que são também o “corpo” do robô. A ideia é que ele seja bem expressivo, com olhos e movimentos de acordo com as interações. Também reproduz músicas e responde a perguntas como o alto falante inteligente Echo Dot e realiza chamadas de vídeo.

Seu diferencial para os demais aparelhos da Amazon são as tarefas de transporte de itens pela casa e monitoramento da residência.

Robô garçom

A Alphabet, dona do Google, apresentou em agosto um tipo de robô garçom para ajudar funcionários de lanchonete a buscar refrigerantes e batatas fritas. Mas eles não estão prontos para venda. Eles executam apenas algumas ações simples e a empresa ainda não os incorporou com o recurso de chamado “OK, Google” familiar aos consumidores.

A empresa tenta combinar a compreensão da linguagem da inteligência artificial (IA) com a robótica. O próximo produto da big tech busca ser capaz de compreender e responder aos comandos humanos.

A Alphabet esteve, desde 2019, concentrada em desenvolver robôs capazes de realizar tarefas domésticas, cotidianas, assim como o Astro da Alexa. Agora, o foco é na comunicação dos robôs com os humanos.

Existem projetos nesse sentido com a Google PaLM, um projeto cuja sigla em inglês significa Modelo de Linguagem de Caminhos. É um tipo de rede neural alimentada com grandes quantidades de texto para aprender a gerar frases que soem plausíveis. Isso pode fazer com que os robôs “obedeçam” mais facilmente aos humanos.

Apesar disso, vale lembrar que no momento esses robôs só fariam ações simples, portanto ainda não seriam capazes de substituírem os humanos nas atividades da casa.

Robô que dobra suas roupas

O robô Laundroid, da empresa japonesa Seven Dreamers, foi pensado para ser uma espécie de guarda-roupa que dobra suas roupas.

Em uma gaveta de fundo profunda, você simplesmente lança suas roupas limpas e um braço mecânico embutido classifica, dobra e empilha as roupas nas prateleiras. Você define como quer suas roupas organizadas por um aplicativo, e em seguida, o Laundroid usa a análise de imagem para identificar as roupas e dobrá-las.

O problema é que o Laundroid foi criticado por ser lento e barulhento. O tempo estimado para dobrar apenas uma peça era de quatro minutos. Em 2019, sua fabricante Seven Dreamers pediu falência, adiando o sonho de nunca mais passarmos roupa.

Robô que patrulha a casa

No quesito segurança, o novo robô Scout, da Amazon, é o primeiro robô desenvolvido para fazer o serviço de patrulha das casas, 24 horas por dia, sete dias da semana. Ele foi projetado para circular em calçadas e leva produtos em seu interior para evitar roubos e acidentes. No futuro, a expectativa é que eles possam substituir os entregadores que já trabalham para a companhia.

Com base na tecnologia do Scout, ele consegue evitar obstáculos como postes, placas, pessoas e animais. O percurso é feito com base no GPS e a Amazon também consegue monitorar o funcionamento dele remotamente.

Robô aspirador de pó

Tendência que cresceu na pandemia de covid-19, os robôs aspiradores de pó passaram a ser muito vendidos. Marcas como Powerbot, passando por iRobot (dona do popular Roomba), Electrolux e Multilaser, produzem estes aparelhos que retiram todo o pó do chão e dos móveis. Fazem isso a partir de um sensor que desvia dos obstáculos.

Apesar de tantas novidades, notamos que não existe ainda um modelo que, de fato, esteja no mercado realizando todas as tarefas ao mesmo tempo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia