Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Lloris e Son discutiram feio no intervalo de Tottenham e Everton. (Foto: Reprodução)

Uma discussão feia entre dois jogadores do mesmo time marcou a saída para o intervalo de Tottenham e Everton, rivais no jogo que fechou a 33ª rodada do Campeonato Inglês. Mesmo com o placar favorável ao time de Londres em 1 a 0 – resultado final do jogo, com gol contra de Keane –, Lloris e Son quase chegaram às vias de fato e tiveram que ser contidos por colegas ainda em campo.

Quando todos se encaminhavam para o vestiário, o goleiro francês deu um pique para reclamar algo com o meia-atacante sul-coreano, que encarou e acabou levemente empurrado. Lo Celso ficou entre os dois, e Sissoko e Winks também chegaram para apartar. Lucas Moura chegou pouco depois para falar com Lloris.

Na volta para o segundo tempo, Lloris e Son foram vistos lado a lado e tudo pareceu estar resolvido entre ambos. Após o apito final, eles se abraçaram em um clima bem mais amigável.

O Tottenham foi a 48 pontos no Campeonato Inglês e subiu duas posições na classificação – agora é o oitavo. A diferença para o Manchester United, quinto e último no grupo que garante vaga em competições continentais na próxima temporada, é de sete pontos. O Everton permanece em 11º, com 44.

José Mourinho

Perguntado sobre o desentendimento dos seus comandados, o técnico do Tottenham disse que acha importante os jogadores serem críticos uns com os outros.

– Foi lindo. Provavelmente é consequência das nossas palestras. Se quiserem culpar alguém por aquilo, me culpem, porque na minha opinião eles não têm sido críticos com eles mesmos e uns com os outros. Pedi para exigirem mais uns dos outros e para pressionarem os companheiros a darem o máximo um pelo outro.

