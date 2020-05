Notas Mundo Comunidade indígena do Equador teme ser extinta pela Covid-19

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Uma das comunidades indígenas do Equador teme ser exterminada agora que as infecções de coronavírus estão aumentando em seu território, o que levou dezenas de seus membros a fugirem para a floresta tropical amazônica para se proteger da pandemia. A nação siekopai, que tem cerca de 744 membros, tem 15 casos confirmados do vírus, e dois líderes anciãos morreram.

