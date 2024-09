Futebol Confira detalhes sobre o “acordo de divórcio” entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2024

O astro português e a influenciadora espanhola já têm um acordo milionário há anos para dividir o patrimônio caso um dia decidam se divorciar. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm encantado os fãs ao mostrarem um pouco mais da intimidade da família no novo canal do YouTube do jogador. Juntos desde 2016, o astro português e a influenciadora espanhola já têm um acordo milionário há anos para dividir o patrimônio caso um dia decidam se divorciar.

A revista portuguesa TV Guia publicou o que seriam os termos do acordo privado assinado em 2016 pelo casal, logo no início da relação. O acerto, que teria sido incentivado pelo ex-agente do jogador, repercutiu na imprensa espanhola nessa sexta-feira (6).

O acordo prevê que, em caso de separação, Georgina ficará com a mansão de La Finca, numa das regiões mais valorizadas do entorno de Madri. Além disso, a influenciadora teria direito a uma pensão vitalícia estimada em mais de 100 mil euros por mês (R$ 620 mil mensais, na cotação atual).

A propriedade tem, ao todo, 20 cômodos. Cinco deles são suítes. Só o quarto do astro do Al-Nassr tem dois closets e dois banheiros, sendo cada um com sua jacuzzi. A residência foi comprada em 2009. O projeto leva a assinatura do espanhol Joaquín Torres, mais conhecido como o “arquiteto das celebridades”.

A casa ostenta, na área do quintal, um grande terraço de madeira, com piscina e jacuzzi. Além disso, também é equipada com um campo de futebol. O design moderno tem ainda jardins e pátios decorados com Budas de pedra de diferentes tamanhos.

Os termos teriam sido acordados depois que Georgina engravidou da primeira filha do casal, Alana Martina, mas já teriam sido adaptadas no decorrer do relacionamento, de acordo com a revista. A influencer também deu à luz Bella Esmeralda e assumiu os cuidados de outros três herdeiros de CR7: Cristiano Ronaldo Júnior, Eva Maria e Mateo Ronaldo.

Em abril do ano passado, a imprensa espanhola noticiou que a relação estaria em crise. Cristiano Ronaldo teriado ficado incomodado com uma suposta “mudança” de Georgina após a fama e a divulgação de uma reality show sobre a vida dela na Netflix. Os relatos nunca foram comentados oficialmente.

900 gols

Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo alcançou mais uma marca em sua vitoriosa carreira. Na quinta-feira (5), ele balançou as redes pela Seleção de Portugal, marcando o seu gol de número 900. O feito histórico foi anotado aos 34 minutos do primeiro tempo, em duelo contra a Croácia pela Liga das Nações. O atacante bateu de primeira na bola após cruzamento do lateral Nuno Mendes.

A partida, realizada no Estádio da Luz, em Lisboa, teve a vitória de Portugal sobre os croatas por 2 a 1. Após balançar a rede, o astro português se emocionou no gramado. O primeiro gol dos donos da casa foi marcado por Dalot, logo aos 7 minutos. O lateral também anotou contra, marcando o único gol dos croatas. As informações são do jornal O Globo.

