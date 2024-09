Geral Confira o calendário completo de pagamento do INSS para setembro de 2024

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber os pagamentos referentes a setembro a partir do dia 24. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vão receber os pagamentos referentes a setembro a partir do dia 24. Os primeiros pagamentos são feitos aos beneficiários que têm número do benefício (NB) com final 1 e recebem até um salário mínimo. Os pagamentos para benefícios acima de um salário mínimo começarão no dia 1º de outubro para NB com finais a partir de 1 e 6. Confira as datas e detalhes sobre como consultar o número do benefício.

Aposentados e pensionistas do INSS começarão a receber os pagamentos de setembro a partir do dia 24. Beneficiários com número do benefício (NB) final 1, que recebem até um salário mínimo, serão os primeiros a receber.

Salário mínimo

Confira o calendário de pagamentos do INSS para benefícios de até um salário mínimo:

– Final 1: pagamento em 24/9;

– Final 2: pagamento em 25/9;

– Final 3: pagamento em 26/9;

– Final 4: pagamento em 27/9;

– Final 5: pagamento em 30/9;

– Final 6: pagamento em 01/10;

– Final 7: pagamento em 02/10;

– Final 8: pagamento em 03/10;

– Final 9: pagamento em 04/10;

– Final 0: pagamento em 07/10.

Acima de um salário mínimo

Para benefícios acima de um salário mínimo, os pagamentos terão início no dia 1º de outubro para os aposentados e pensionistas com NB final a partir de 1 e 6.

Calendário de pagamentos do INSS para benefícios acima de um salário mínimo:

– Final 1 e 6: pagamento em 01/10;

– Final 2 e 7: pagamento em 02/10;

– Final 3 e 8: pagamento em 03/10;

– Final 4 e 9: pagamento em 04/10;

– Final 5 e 0: pagamento em 07/10.

Consulta

Para consultar o final do número do benefício, o beneficiário pode verificar no cartão do benefício ou no aplicativo Meu INSS, disponível para download em celulares Android e iOS. No aplicativo, é necessário informar o CPF e a senha cadastrados na plataforma gov.br para acessar o menu de opções, onde se encontra o número do benefício. O dígito após o traço não deve ser considerado, ou seja, em um NB 123456789-0, o 9 é o dígito final. As informações são do jornal O Dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/confira-o-calendario-completo-de-pagamento-do-inss-para-setembro-de-2024/

Confira o calendário completo de pagamento do INSS para setembro de 2024

2024-09-05