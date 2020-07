Tecnologia Confira os quatro novos recursos do WhatsApp para Android e iOS

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Plataforma realiza testes em mais recursos que estão em análise por "testadores" da ferramenta. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp liberou recentemente, uma nova atualização, que promete trazer muitas novidades. Trata-se de uma atualização Beta, que em breve chegará também aos usuários Android e iOS. Algumas destas novidades, ainda não foram anunciadas. Os ajustes internos ainda estão sendo realizados, como intuito de melhorar as ferramentas, antes de disponibilizar para todos os usuários.

Por enquanto, quatro novidades já estão disponíveis apenas para os testadores da plataforma. São ferramentas que já estão sendo utilizadas por diversos usuários.

Confira quais são as novidades:

Dark mode: Agora, além dos smartphones, o tão aguardado modo escuro (dark mode) também está disponível para as versões do WhatsApp no computador.

Figurinhas animadas: Foram liberados pacotes de stickers animados, A ideia é tornar as trocas de mensagens ainda mais divertidas e expressivas.

Melhorias para chamadas de vídeo em grupo: Usuários já podem focar em alguém durante uma chamada de vídeo em grupo, é necessário tocar e segurar no vídeo de um participante para visualizá-lo em tela cheia. Também já podem ser adicionados até oito participantes em grupos de vídeo.

QR Code: Trata-se de uma ferramenta que está sendo liberada aos poucos aos usuários. Com ela, será possível escanear o código QR de usuários da plataforma, para adicioná-las aos contatos.

Relato de problemas

Usuários do WhatsApp relataram problemas no funcionamento da plataforma na tarde desta terça-feira (14). No Twitter, o termo WhatsApp apareceu como o assunto mais comentado por volta das 17h, com mais de 400 mil menções.

Inicialmente, as reclamações dos internautas eram direcionadas ao serviço de desktop, WhatsApp Web. Porém, também houve instabilidade na versão para smartphones.

O site Down Detector, que aglomera relatos de consumidores sobre o status de serviços online, apresentou uma alta no nível de reclamações a partir das 16h30min, registrando mais de 30 mil manifestações às 17h14min.

Às 17h30min, cerca de uma hora após o início das reclamações, houve queda no número de usuários que relataram problemas com a plataforma.

Fora do Brasil também houve relatos de instabilidade no WhatsApp. O site Outage Reports regitrou mais de 1.500 reclamações, vindas da Europa e da costa Oeste dos Estados Unidos.

O WhatsApp disse, em nota, que estava ciente de que algumas pessoas estavam tendo problemas para enviar mensagens, e que estava “trabalhando para restaurar o WhatsApp para todos o mais rápido possível”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia