Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

Transporte coletivo por ônibus utiliza tabela especial ao longo do dia.

Em regime de plantão, a prefeitura de Porto Alegre mantém uma série de serviços essenciais do município nesta quinta-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) e dia no qual também se comemora o Dia das Crianças. Já nos órgãos com servidores de folga o atendimento será retomado na sexta.

Em caso de dúvida ou abertura de protocolos de solicitação, o cidadão pode acionar o aplicativo “156+POA”. A plataforma disponibiliza, ainda, o número de whatsapp (51) 3433-0156 e por meio do site 156web.procempa.com.br.

No que se refere ao setor privado, vale lembrar que os supermercados devem funcionar normalmente – alguns estabelecimentos (sobretudo os de menor porte) podem apresentar diferença no horário de fechamento. O mesmo vale para o chamado “comércio de rua” e lojas de shoppings, conforme acordo coletivo entre patrões e empregados.

A população poderá contar, ainda, com produtos e serviços de farmácias. Em alguns casos, há possibilidade de horário especial ou plantão de estabelecimentos, alguns dos quais atual em revezamento com concorrentes situados em área próxima uns dos outros.

Atendimento mantido

– Saúde: permanecem abertos em sistema 24 horas as unidades de pronto-atendimento e os hospitais de Pronto Socorro (HPS) e Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também não sofre interrupção (o telefone é 192).

– No setor de água e esgoto permanece inalterado o atendimento 24 horas para registros de vazamento e extravasamento, bem como pedidos de serviço operacional.

– O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) trabalha normalmente com todas as coletas seletivas e de lixo público durante o feriado.

– Ao longo do dia, o transporte coletivo por ônibus tem tabela de domingos e feriados. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, através dos aplicativos Cittamobi e Moovit, além da página da EPTC no site prefeitura.poa.br.

– O Centro Integrado de Coordenação de Serviços de Porto Alegre (Ceic) também não para, incluindo o serviço de videomonitoramento da segurança pública, mobilidade urbana e atendimento a situações de risco ou emergência.

– Patrulhas da Guarda Municipal continuam presentes em parques e praças, além da fiscalização de aglomerações, dentre outras incumbências. A vigilância fixa e motorizada atende postos de saúde, secretarias e prédios municipais. Central de Operações: telefone 153 e 156.

– A Defesa Civil Municipal mantém plantão 24 horas, com o telefone 199 à disposição para casos de urgência e situação de risco.

– O Conselho Tutelar, por sua vez, atende sem pausa na rua Fernando Machado nº 657 (Centro Histórico), entre as ruas Espírito Santo e General Auto. Emergências devem ser comunicadas pelo telefone 3289-2020.

– A equipe de fiscalização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) mantém plantão e atende urgências pelo “156 +POA”, assim como a Equipe de Manejo Arbóreo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSurb) trabalha em regime de plantão.

Sem expediente

– Postos de saúde e farmácias distritais retomarão o atendimento na sexta-feira. O serviço de vacinação contra gripe e covid não serão realizados nesta quinta.

– O Sine Municipal (avenida Sepúlveda esquina com Mauá, no Centro Histórico) será reaberto a partir das 8h de sexta, assim com as unidades do “Tudo Fácil”, cada qual com seu horário de início (entre 8h30min e 10h).

(Marcello Campos)

