Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2023

A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros confrontos e mortes. Foto: Reprodução A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros confrontos e mortes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

No epicentro do mais recente conflito entre o grupo Hamas e Israel, a Faixa de Gaza, marcada por pobreza e superpopulação, é uma região palestina localizada em um estreito pedaço de terra na costa oeste do território israelense, na fronteira com o Egito e banhada pelo Mar Mediterrâneo. Gaza tem cerca de 41 km de comprimento e 10 km de largura.

A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros confrontos e mortes. Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs a criação de dois Estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob mandato britânico.

Desde 1948, vem ocorrendo uma disputa por território na região, e vários acordos já tentaram estabelecer a paz na região, mas nenhum deles teve sucesso.

Segundo a ONU, Gaza tem uma população de aproximadamente 2,1 milhões de pessoas, incluindo cerca de 1,7 milhões de refugiados palestinos. Com isso, conforme a ONU, a região tem uma das densidades populacionais mais altas do mundo. Ainda segundo a entidade, cerca de 80% da população de Gaza depende da ajuda internacional, sendo que 1 milhão de pessoas dependem de ajuda alimentar diária.

Originalmente ocupada pelo Egito, Gaza foi tomada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e entregue aos palestinos em 2005. A área está sob o controle do grupo Hamas desde 2007, quando as forças do então governo da Autoridade Palestina foram expulsas de maneira violenta.

Com o episódio, as restrições impostas por Israel e Egito à população de Gaza ficaram ainda mais duras. Os bloqueios criam dificuldades, por exemplo, de abastecimento de produtos básicos, como remédios e comida para a população ou de energia. Quem mora ali tem uma vida de limitações.

Para tentar contornar os bloqueios fronteiriços, o Hamas construiu uma rede de túneis subterrâneos, para que o grupo possa transportar mercadorias para a Faixa de Gaza e manter um centro de comando. Porém, há anos, o Estado de Israel procura destruir estas passagens e acusa extremistas de comércio clandestino e contrabando.

No último sábado (7), a mais recente disputa na região eclodiu. O Hamas realizou um ataque-surpresa contra Israel. Essa foi a mais violenta ação em território israelense dos últimos 50 anos. Os serviços de inteligência israelense não conseguiram antecipar que uma ofensiva dessa magnitude estava sendo preparada.

As ações se concentraram perto da fronteira da Faixa Gaza, de onde Hamas lançou 5 mil foguetes. Por terra, ar e mar, com motos e parapentes, homens armados invadiram o território israelense pelo sul. Houve relatos de que os invasores atiraram em pessoas que estavam nas ruas e sequestraram dezenas de israelenses (incluindo mulheres e crianças), levados como reféns para Gaza.

O grupo Hamas é uma das principais organizações islâmicas nos Territórios Palestinos (são duas áreas não contínuas: a Faixa de Gaza e a Cisjordânia). Desde 2007, o Hamas controla Gaza. O grupo é considerado terrorista por países como os Estados Unidos e o Reino Unido, mas tem o apoio do Irã.

Diante da ofensiva do Hamas, o governo israelense iniciou uma retaliação. “Estamos em guerra e vamos ganhar”, disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, logo após o ataque. “O nosso inimigo pagará um preço que nunca conheceu.” Ainda em 7 de outubro, Israel lançou bombas em direção à Faixa de Gaza.

Até este momento 2.300 pessoas morreram, segundo os dois lados. Dois brasileiros estão entre as vítimas: Bruna Valeanu e Ranani Glazer.

