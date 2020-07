Tecnologia Confira quais aparelhos de celular devem receber o Android 11

10 de julho de 2020

O Android 11 receberá inúmeras novidades, principalmente na área de conectividade. (Foto: Reprodução)

Na tarde desta sexta-feira (10), o Google anunciou a primeira versão beta pública do seu novo sistema operacional, o Android 11. Até o momento, sabemos que o sistema traz melhorias de segurança que serão distribuídas pela Play Store, além de otimizações na área de conectividade.

Junto com o lançamento, fica a dúvida de quais modelos estão confirmados ou têm previsão de receber a atualização. Os aparelhos da linha Pixel do Google já receberam a primeira versão de testes, enquanto outras marcas devem ir confirmando quais modelos vão receber a atualização do novo sistema aos poucos.

Você vai poder conferir neste artigo quais modelos já estão confirmados e quais, baseado no hardware e na data de lançamento, têm previsão de receber a atualização do Android 11 após sua liberação final.

Android 11: novidades e funções

O Android 11 receberá inúmeras novidades, principalmente na área de conectividade. Além disso, o novo sistema receberá alterações de privacidade, mudanças no software de câmera, recursos para o 5G, acesso mais rápido às notificações, atualizações de segurança diretamente na Play Store e ainda irá valorizar apps mais leves.

Android 11: como instalar

O método de instalação recomendado pelo Google é o Android Flash Tool. A ferramenta funciona direto do navegador no computador e requer a versão 79 ou superior do Chrome ou Microsoft Edge, além da instalação do driver USB do Android. É preciso ainda ativar as “opções do desenvolvedor” e a “depuração USB” nas configurações do aparelho.

Lembrando que no momento apenas os aparelhos da série Pixel são compatíveis com essa instalação.

Android 11: quais smartphones serão atualizados

Como mencionamos acima, nossa seleção inclui celulares mais recentes que têm expectativa para receber o Android 11, e também outros modelos que já foram confirmados, como é o caso da série Google Pixel. Lembrando que o cronograma é definido individualmente por cada fabricante, portanto, o Canaltech irá manter essa lista atualizada periodicamente sempre que as marcas divulgarem o calendário oficial de atualizações para seus produtos.

Android 11 – Google

A linha Pixel do Google já recebeu o Developer Preview, que foi a primeira versão de testes do Android 11. Esses modelos já foram confirmados para a versão beta e, consequentemente, devem receber a versão final do Android 11.

Android 11 – Motorola

A Motorola deve ser uma das primeiras empresas a começar a liberar as atualizações para os modelos mais recentes. Enquanto isso, os usuários das linhas Power e Play devem esperar um pouco mais pela atualização, pois a empresa costuma priorizar modelos recentes e com hardware mais robusto.

Android 11 – Samsung

Com o Android 10, a Samsung conseguiu uma melhor compatibilidade com suas telas dobráveis, o que é esperado para o Android 11 nativamente. O novo sistema também deve dar vida para uma nova versão da interface proprietária da empresa, a One UI 3.0.

Android 11 – ASUS

Com novos modelos chegando ao país, como o ROG Phone 2, é esperado que eles não demorem muito para receber as atualizações da Asus. Além disso, a empresa taiwanesa deve atualizar topos de linha mais recentes.

Android 11 – LG

Apesar da LG demorar para lançar atualizações de sistema, espera-se que os novos modelos, como o LG V60 ThinQ e o G8 ThinQ, recebam o quanto antes a atualização.

Android 11 – Huawei

A Huawei passou por problemas com licenças para uso de softwares do Google em 2019, mas também não deve demorar a disponibilizar atualizações para os modelos mais recentes.

Android 11 – Xiaomi

A Xiaomi conta com o sistema operacional MIUI que não segue à risca o cronograma de lançamentos do Android, embora sua base seja o sistema do Google. A MIUI 12 é o sistema operacional mais recente da empresa e já foi lançado em abril deste ano.

Android 11 – Nokia

Apesar da Nokia ter uma atuação menor no Brasil apenas com o Nokia 2.3, muitos usuários acabam optando por comprar modelos importados. Não deve demorar muito para que a atualização chegue para estes modelos.

Android 11 – OnePlus

Uma das marcas chinesas mais queridas do público, a OnePlus ainda não vende produtos oficialmente no Brasil, mas costuma ser importada por quem está em busca de aparelhos topo de linha por um preço normalmente mais amigável que Samsung e Apple cobram por aqui.

