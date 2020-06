Saúde Conheça 5 benefícios de praticar exercícios pela manhã

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Ao treinar de manhã, o corpo libera endorfina, uma substância que estimula a sensação de bem-estar. (Foto: Reprodução)

Levantar cedo para praticar atividades físicas é uma das melhores maneiras de começar o dia. Segundo Márcia Pedroso, professora da Bio Ritmo, ao treinar de manhã, o corpo libera endorfina, uma substância que estimula a sensação de bem-estar.

Além disso, os exercícios matinais também melhoram o rendimento e a disposição no trabalho, além de diminuírem as chances de insônia. Para a professora, quem prefere se exercitar pela manhã tem a vantagem de acelerar o metabolismo logo no início do dia, despertando mais rapidamente para as atividades cotidianas.

“A recuperação do organismo tem mais chances de ser melhor, porque muitas refeições estão planejadas para acontecer após o treino, ao longo do dia. Em contrapartida, é preciso ter cuidado com a alimentação anterior ao treino. Quem come de forma inadequada pode sentir fraqueza. Neste caso, o indicado é buscar a orientação de um especialista na área”, reforça Márcia.

Motivos para você treinar de manhã

1. Melhora no rendimento

Acordar cedo e ir direto para a academia faz com que a pessoa administre melhor o dia. “Imprevistos podem o impedir de treinar mais tarde, por exemplo”, explica a especialista da Bio Ritmo.

2. Maior tranquilidade

Uma grande maioria deixa para fazer atividade física no final do dia, gerando um elevado fluxo nas academias ou dentro de casa, uma vez que, quanto mais tarde, mais disponíveis as pessoas tendem a ficar. Geralmente, as esteiras estão ocupadas ou o espaço calmo de sempre vira um verdadeiro caos. Para fazer tudo tranquilamente, sem pressão ou empecilho que possa atrapalhar seus objetivos, vale acordar cedo.

3. Melhora na disposição

Sair da cama logo cedo não é tão simples quanto parece. Porém, segundo a educadora física, a dificuldade é mais acentuada nos primeiros 15 minutos. “Depois disso, tudo se torna mais fácil. Se a pessoa treinar logo pela manhã e tiver um dia difícil, ela já terá a sua ‘missão cumprida’ na academia, podendo assim voltar para casa no final do dia relaxada”, lembra Márcia.

4. Auxílio na regularização da alimentação

Ao levantar cedo para treinar, o indicado é tomar um café da manhã mais reforçado. Assim o rendimento do treino pode ser mais eficiente. E dessa forma, posteriormente, também é possível controlar a quantidade de alimentos ingeridos durante todo o resto do dia.

5. Auxilia no bom humor

Começar o dia superando metas e desafios pode ser uma excelente forma de aumentar a autoestima e a confiança. Saber que aproveitou cada minuto da manhã, logo após que saiu da cama, ajudará no rendimento, concentração e trará aquela sensação de alegria, de “dever cumprido”.

