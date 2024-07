Saúde Conheça a erva que pode ajudar no controle da artrite e do colesterol ruim

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Chá de alfafa tem anticancerígenos, antimicrobianos, antioxidantes e anti-inflamatórios. (Foto: Pexels)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A alfafa é uma planta herbácea cheia de nutrientes e minerais, como vitamina K, vitamina C, cobre, manganês e folato. Ela é utilizada na medicina alternativa para ajudar a tratar uma grande variedade de condições, podendo ser benéfica para a saúde.

Conhecida cientificamente como Medicago sativa, contém compostos vegetais como flavonoides, fitoestrógenos, ácidos fenólicos e saponinas. De acordo com um artigo do portal de saúde Health, revisado clinicamente pela nutricionista Simone Harounian, esses componentes podem ter efeitos anticancerígenos, antimicrobianos, antioxidantes e anti-inflamatórios.

Também é rica em fibras, uma substância que, segundo os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, é fundamental para a digestão e saúde metabólica.

Em primeiro lugar, essa erva pode ajudar a tratar a artrite. O veículo especializado em saúde Verywell Health explica que é um dos ingredientes mais utilizados em remédios para essa condição, principalmente devido às suas propriedades de combate à inflamação.

Outro benefício da alfafa é que ela pode contribuir para uma coagulação sanguínea eficaz. O site WebMD explica que uma única porção proporcionaria 13% da quantidade diária recomendada de vitamina K, importante para o processo de coagulação do sangue.

“A vitamina K, junto com a clorofila e o ferro, também promove a produção de sangue, o que pode ajudar pessoas com anemia. No entanto, se você toma o medicamento anticoagulante varfarina, é possível que deseje limitar seu consumo, já que a vitamina K pode diminuir sua eficácia”, indicaram os especialistas do portal de saúde.

Finalmente, outro dos benefícios mais reconhecidos da alfafa é ela que pode diminuir o colesterol ruim, LDL. As saponinas, compostos orgânicos dessa planta herbácea, são reconhecidas por reduzir a absorção de colesterol nos intestinos.

As descobertas de um estudo da Universidade Ain Shams do Egito indicam que esses componentes podem inibir a absorção de colesterol no intestino, formando complexos insolúveis com ele. Depois, se uniriam aos ácidos biliares e aumentariam a ligação do colesterol à fibra.

“As saponinas podem aumentar a excreção de triglicerídeos através das fezes para reduzir os níveis de colesterol no sangue”, concluíram os pesquisadores.

O blog The Right Tea, especializado em chás, compartilhou duas maneiras de preparar uma infusão de alfafa, dependendo do tipo de produto que se tenha:

* Utilizar uma colher de chá de folhas secas de alfafa por xícara de água fervente. Em seguida, deixar repousar durante 10 a 15 minutos. Finalmente, coar e beber.

* Colocar uma colher de chá de sementes trituradas em quatro xícaras de água, ferver por 30 minutos e depois coar e beber.

É sempre importante consultar um profissional de saúde antes de adicionar novos ingredientes à dieta. Algumas pessoas podem experimentar sintomas alérgicos e, segundo o Healthline, a planta pode ser prejudicial para certas pessoas, como aquelas que estão grávidas, tomam anticoagulantes, têm um transtorno autoimune ou um sistema imunológico comprometido.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/conheca-a-erva-que-pode-ajudar-a-controlar-a-artrite-e-o-colesterol-ruim/

Conheça a erva que pode ajudar no controle da artrite e do colesterol ruim

2024-07-22