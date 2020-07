Bem-Estar Conheça algumas dicas para manter a saúde dos fios grisalhos

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Cada fio grisalho conta um história, uma vivência e um amadurecimento. (Foto: Reprodução)

Assumir o cabelo branco é um ato de empoderamento e liberdade. É mostrar que está tudo bem dar adeus à tintura, que muitas vezes prejudica a saúde capilar. Afinal, cada fio grisalho conta um história, uma vivência e um amadurecimento. E você não está sozinha nessa! Na verdade, grandes musas nacionais como Fernanda Montenegro, Costanza Pascolato e Vera Holtz já incluíram o grisalho na estética de beleza. Então, por que não? Para isso, conheça alguns cuidados para ajudar nesse processo.

Saiba os motivos

Com passar dos anos, o corpo diminui a produção de melatonina, substância responsável pela cor de cabelo e da pele. Esta queda acontece com todo mundo, mas pode ser postergada ou antecipada devido a herança genética. No entanto, alguns fatores que aumentam a esta propensão. “Estresse, depressão, doenças crônicas e alimentação desequilibrada podem acelerar esse processo”, destaca a tricologista Viviane Coutinho.

Pode arrancar o fio grisalho?

Existe alguns mitos com relação o cabelo branco. Ao notar o surgimento, algumas pessoas arrancam os fios por motivos estéticos. Outros são contra esta prática por acreditarem que estimula o crescimento de mais mechas grisalhas. A tricologista da Clínica Viviane Coutinho Reabilitação Capilar aponta: “Cabelos não foram feitos para arrancá-los. Arrancando não irá produzir mais fios brancos, porém vai ficar sem ele”.

Use matizador para tratar os fios

Uma forma de garantir o brilho e a cor natural dos fios é apostar em shampoo e creme matizador. Estes cosméticos revitalizam os cabelos desbotados, corrigindo a coloração e harmonizando a cor.

Invista no cronograma capilar

Os cabelos brancos ressecam com mais facilidade, por isso invista no cronograma capilar para repor a água e os nutrientes. “Restaurações e cuidados com os fios é essencial, já que os cabelos brancos perdem bastante nutrientes”, salienta.

Evite o uso de secador e use proteção térmica

Procedimentos que fragilizam os fios como o uso de chapinha e secador devem ser evitados por quem tem cabelo grisalho. “Eles tendem a ser mais ressecados e porosos, então o calor poderá potencializar isso. Mas, caso seja necessário, abra mão de uma temperatura elevada e nunca deixe de proteger usando um finalizador com proteção térmica”, destaca.

Aplique cremes com filtro UV

Assim como chapinhas e secadores, fique atenta com os raios de sol. “A exposição solar é um dos principais fatores para acentuar o amarelamento já que esse tipo de cabelo tem menos proteção de melanina, responsável por pigmentar. Além de amarelar com o sol, pode ocorrer a oxidação da cor. O ideal é nunca abrir mão de produtos com filtro UV”, pontua Viviane.

