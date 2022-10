Tecnologia Conheça o Nothing Phone, uma espécie de iPhone com pisca-pisca

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Celular segue sendo o mais vendido na Índia. Foto: Divulgação

Quase dois meses após o seu lançamento oficial, o Nothing Phone 1 voltou a ser destaque na imprensa global, uma vez que o aparelho atualmente é o mais vendido dentro da sua categoria na Índia.

Comentando o assunto, o vice-presidente e gerente geral da Nothing Índia, Manu Sharma, disse que o aparelho já vendeu mais de 100 mil unidades. Além disso, o executivo destacou que essa marca foi alcançada em apenas 20 dias de mercado.

Quando questionado sobre a atualização para o Android 13, Sharma enfatizou que a prioridade da empresa é oferecer boa experiência ao usuário. Por isso, o update com o Nothing OS 1.1.4 deve chegar muito antes do software final do Google.

Por fim, o executivo ainda destacou que dois novos dispositivos do ecossistema Nothing estão sendo desenvolvidos e podem chegar ao mercado em breve. Ele não quis entrar em detalhes, mas disse que a empresa começará a falar sobre o assunto ao longo das próximas semanas.

Atualização

A última atualização liberada para o Nothing Phone 1 trouxe melhorias para as câmeras e suporte a HDR10+ e uma nova versão do Nothing OS está sendo lançada com ainda mais novidades. Dentre elas se destacam aprimoramentos para todas as câmeras e suporte ao codec de áudio LHDC.

Começando pelas câmeras, a lista de mudanças do Nothing OS 1.1.4 detalha que agora a câmera ultra-wide tem uma nova calibração para combinar com o sensor principal, criando capturas de imagens consistentes entre si mesmo com sensores diferentes.

Há ainda um novo algoritmo de detecção de movimento que traz mais estabilidade e reduz o desfoque ao fotografar objetos.

A câmera ultra-wide também está recebendo melhorias ao gravar vídeos com maior eficiência com HDR ativado. Imagens capturadas com o moto noturno agora apresentam maior precisão de cores, o que também está presente no modo retrato ao tirar selfies que agora terão maior nitidez.

Seguindo com as novidades em multimídia agora há suporte para o codec LHDC de áudio em alta definição, garantindo mais qualidade ao ouvir músicas em acessórios compatíveis.

Por fim, a nova versão implementa o novo ajuste de brilho automático que evita superaquecimento do celular, além de maior eficiência ao usar o Always On Display.

O Nothing OS 1.1.4 já está sendo distribuído em ondas globalmente, então para atualizar o seu Nothing Phone 1 basta acessar Configurações > Atualização do Sistema.

