Bem-Estar Conheça os alimentos que ajudam a enxergar melhor

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alguns nutrientes são capazes de permitir a visão intacta por mais tempo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Você sabia que uma boa saúde do corpo contribui para a saúde dos olhos? Adotar hábitos saudáveis é importante até para enxergar mais e melhor. Mas, há nutrientes especialmente recomendados para que a visão siga saudável de forma natural. Para isso, basta incluir em sua alimentação e garantir o fornecimento regular de alimentos nutritivos e vitaminas que mantém os olhos – e o organismo em geral – no seu máximo. Além disso, médicos afirmam que determinados alimentos têm o poder de retardar ou ainda atenuar doenças oculares. Conheça:

Frutas vermelhas ou roxas: ricos em vitamina C, nutrientes com função de antioxidante, e em flavonoides. Ou seja, combatem os radicais livres e auxiliam na prevenção de perda de visão. Além disso, outros alimentos ricos em vitamina C também ajudam a prevenir a degeneração dos tecidos oculares, fortalecem o sistema imunológico, prevenindo infecções por micro-organismos patógenos.

Frutas amarelas ou verdes: fontes de carotenoides. Ou seja, substância que previne a deterioração da mácula, área responsável por enxergarmos as cores.

Alimentos alaranjados: Ricos em vitamina A e betacaroteno. Esses nutrientes são importantes em uma alimentação saudável, pois funcionam como antioxidantes que ajudam a proteger a retina. Além disso, uma alimentação com falta de vitamina A pode causar a chamada cegueira noturna. Ou seja, está ligada à dificuldade de enxergar a noite, ou em ambientes com pouca luminosidade.

Peixes: são ricos em ômega 3, minerais e vitaminas como A, B, D e E, que fazem bem para visão. Ou seja, ajudam na lubrificação dos olhos e a manter a integridade das células da retina. Além disso, melhora a circulação sanguínea, aumentando a quantidade de oxigênio e nutrientes enviados para as células do olho. Outros alimentos ricos em ômega 3 são o azeite de oliva e óleo de linhaça.

Ovos: possuem vitaminas, minerais, proteínas e gorduras que fazem bem à saúde, como a luteína, zeaxantina, Vitamina C, Vitamina E e Zinco. Esses nutrientes ajudam a minimizar as chances de degeneração macular, a proteger seus olhos contra a cegueira noturna e olhos secos.

Folhas e verduras verdes: Ricos em luteína e zeaxantina, são antioxidantes que possuem ação anti-inflamatória e cicatrizante. Ajudam a proteger a visão, melhorando a percepção de brilho, facilitando a visão à distância. Além disso, possuem ácido fólico, um mineral que estimula a produção de sangue e previne a anemia.

Além de incluir os itens acima em sua dieta diária, é importante manter outros hábitos saudáveis, como não fumar, não beber e praticar atividades físicas. No que diz respeito a alimentação, evite o consumo de: Açúcar; Margarinas e óleos vegetais; Opções ricas em gorduras trans; Bebidas alcoólicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar