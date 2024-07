Economia Conheça os dias e horários preferidos para golpes e fraudes bancárias e veja como se proteger

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

O comportamento dos fraudadores está sempre oscilando em virtude das vulnerabilidades encontradas nos sistemas. (Foto: Freepik)

A segunda-feira de madrugada e a terça-feira à noite são os dias e horários com maiores taxas de tentativas de golpes no sistema financeiro, segundo relatório divulgado pela IdWall, uma empresa de tecnologia especializada em prevenção a fraudes de identidade. O estudo, denominado “Fraud Report”, traz dados de janeiro a março de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023. O levantamento fornece dados sobre o comportamento da fraude envolvendo documentos usados nas transações.

Os dados do estudo são fruto da pesquisa junto a base de verificação documental dos clientes que a IdWall atende. Foi analisada uma amostragem de cerca de 1 milhão de documentos enviados para verificação da empresa. Segundo o mapeamento, em relação ao mercado em geral, que tem taxa de tentativa de fraude de 0,34% em relação a todas as operações realizadas, no setor financeiro essa taxa é mais elevada, chegando a 0,81%, mais do que o dobro.

Apesar disso, houve queda de 40% na taxa de tentativas no comparativo com os dois trimestres, fruto do avanço dos investimentos em ferramentas de segurança. Enquanto em 2023 ele foi de 1,2% do total das operações, em 2024 ficou em 0,81%.

O estudo indica ainda uma mudança de comportamento dos criminosos nos dias em que realizam as tentativas de crimes. Enquanto de janeiro a março de 2023 os horários e dias mais recorrentes de tentativas de golpes eram das 0h às 6h de terça (taxa de 2,44%), e sábado (1,96%), neste ano mudou para o horário das 0h às 6h de segunda, e de 18h às 23h59, da terça-feira. Os autores do estudo indicam que o comportamento dos fraudadores está sempre oscilando em virtude das vulnerabilidades encontradas nos sistemas.

Documentos

O mapeamento da IdWall indica avanço envolvendo as fraudes de documentos, que passaram de 91,71% no primeiro trimestre de 2023 para 92,64% nos três primeiros meses deste ano. O documento mais visado pelos fraudadores é o RG, alvo de 90% dos criminosos.

Quando a análise é feita apenas com golpes que envolvem a necessidade de selfie, como no caso de prova de vida, constata-se um crescimento no uso de fotos de documentos nas tentativas de fraude. Nos três primeiros meses de 2023, as fotos de telas respondiam por 85,3%, índice que passou para 43,8% neste ano. Por outro lado, o uso de fotos 3×4 de documentos nas tentativas de fraude aumentou de forma significativa, de 2,6% em 2023 para 40,3% neste ano.

Os dados indicam que as tentativas de golpe de alta complexidade (em que é difícil localizar o que foi adulterado) avançou 19%. A maior parte continua sendo as de baixa complexidade (de mais fácil identificação), que respondem por 65,03% do total.

Dicas de segurança

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lembra que as fraudes e golpes financeiros mudam a todo tempo, e a melhor forma de prevenção é se manter informado. A instituição mantém um site específico para informar sobre os principais golpes, tais como os golpes do falso boleto, falsa central de atendimento, golpe de delivery com maquininha quebrada, entre outros, e como evitá-los.

— Confira as dez dicas básicas para não ser vítima de golpes:

* Não compartilhe suas senhas com ninguém e evite usar dados pessoais ou sequências óbvias;

* Nunca entregue seu cartão a ninguém, nem mesmo se solicitado pelo banco;

* Verifique sempre o nome e o valor no cartão após uma compra;

* Ative a autenticação de dois fatores em todas as contas online que oferecem essa opção;

* Use um outro aparelho para ligar para o banco se solicitado, evitando que golpistas “prendam” sua linha;

* Não clique em links desconhecidos ou promoções suspeitas em e-mails;

* Prefira sites conhecidos para compras online e utilize o cartão virtual;

* Confira o nome do recebedor ao pagar boletos, realizar transferências ou Pix;

* Não fotografe ou filme a tela do caixa eletrônico, e peça ajuda apenas a funcionários identificados;

* Tenha cuidado com o que compartilha nas redes sociais para evitar fornecer informações a golpistas.

