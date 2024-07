Economia Lula volta a atacar a autonomia do Banco Central, dizendo que o presidente do Banco Central é “do Bolsonaro”

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Lula afirmou que Campos Neto (foto) tem "viés político" e que esse perfil não deveria dirigir a instituição. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o chefe do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nessa terça-feira (2), ao comentar a alta do dólar. Em entrevista à Rádio Sociedade, de Salvador (BA), Lula afirmou que Campos Neto tem “viés político” e que esse perfil não deveria dirigir a instituição.

“Estou há dois anos com um presidente do Banco Central [indicado] do Bolsonaro, não é correto isso”, afirmou Lula, na última segunda (1º), em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana, na Bahia.

Na ocasião, Lula afirmou ainda que, quando o Banco Central estava sob o seu “domínio”, nos anos 2000, havia “autonomia”. “Eu acho que a minha visão sobre o Banco Central não é uma visão teórica, é uma visão de um presidente que teve um Banco Central sob o meu domínio durante oito anos e com total autonomia”, afirmou.

Lula voltou a defender a prerrogativa do presidente da República de indicar o dirigente máximo do BC. “A gente não indica essa pessoa para fazer o que a gente quer, porque as empresas têm diretoria, as empresas têm conselho, e o Banco Central tem uma função”, disse.

“Agora, o que não dá é você ter alguém dirigindo o Banco Central com viés político. Definitivamente, eu acho que ele [Campos Neto] tem viés político. Agora, veja, eu não posso fazer nada, porque ele é o presidente do Banco Central, ele tem um mandato, ele foi eleito pelo Senado, eu tenho que esperar ele terminar o mandato e indicar alguém”, prosseguiu.

Lula voltou a dizer que acredita no BC “funcionando de forma correta e com autonomia” e com um presidente que não esteja vulnerável a pressões políticas, mas salientou que a instituição “não pode estar a serviço do sistema financeiro e do mercado”.

Na entrevista, Lula disse acreditar que seu antecessor no cargo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não retornará mais ao Palácio do Planalto. Para o petista, o povo brasileiro terá de “aprender a gostar da democracia”.

“[Bolsonaro] Perdeu as eleições e vou contar uma coisa para você: não volta mais”, afirmou Lula.

O presidente ainda voltou a dizer que pode ser candidato novamente nas eleições de 2026 se não aparecer ninguém em condições de “derrotar o fascismo”.

