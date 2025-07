Porto Alegre Contenção de enchentes: avançam as obras no Dique do Sarandi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Dmae iniciou nessa sexta-feira os trabalhos de reforço e elevação da cota da estrutura. (Foto: Aristoteles Junior/Dmae)

Em mais uma etapa no avanço das obras no Dique do Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) iniciou nessa sexta-feira (25) os trabalhos de reforço e elevação da cota da estrutura, destinada à contenção de enchentes na região. Equipes já atuam na sondagem do solo para identificar materiais que precisam ser removidos antes da recompactação com novas camadas de argila.

“Este trabalho é especialmente necessário no ponto onde o dique se rompeu durante a cheia de maio do ano passado”, ressalta o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone. “Naquela oportunidade, para reparar emergencialmente a estrutura, foram utilizados diversos materiais de construção civil, que agora precisam ser removidos para a obra definitiva.”

O segundo trecho do dique teve reconstrução retomada no final do mês passado, após autorização da Justiça. Esse segmento compreende 300 metros da estrutura de proteção contra cheias, localizados entre a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) nº 10 e o ponto onde ocorreu o rompimento durante a tragédia climática.

Elaborado por técnicos do Dmae, o projeto geotécnico da obra prevê a elevação da cota da estrutura a 5,8 metros. Com isso, a proteção será equivalente à cheia histórica do rio Gravataí. O reforço ocorrerá por meio da compactação de argila, em camadas, e da construção de um talude.

Conforme o Departamento Municipal de Habitação (Demhab), as 57 famílias que viviam na área do segundo trecho do dique do Sarandi estão elegíveis ao programa federal “Compra Assistida”, destinado à aquisição de imóveis de até R$ 200 mil. Todas estão recebendo o auxílio “Estadia Solidária”, no valor mensal de R$ 1 mil, como ajuda de custos com moradia temporária até a efetivação das soluções definitivas.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) foi responsável por remover as residências desocupadas na área da obra. Mais de 335 cargas de entulhos foram retiradas do dique, com o auxílio de caminhões. A etapa de limpeza do terreno deve ser concluída nos próximos dias.

Histórico

O Dique do Sarandi foi construído entre as décadas de 1960 e 1970, como parte do sistema de proteção contra cheias da capital gaúcha. Após a enchente do ano passado, um estudo conduzido pelo Dmae apontou a necessidade de reforço da estrutura, que tinha cota inferior a 4 metros em alguns pontos.

A execução do trabalho segue um plano dividido em três fases. A primeira, que compreende 1,1 quilômetro de dique entre as casas de bombas de números 9 e 10, foi concluída em janeiro. Já a segunda – que está em andamento – tem prazo de conclusão de três meses, a depender das condições climáticas. Uma terceira fase, que compreende mais 2 quilômetros do dique, ainda está em aberto.

(Marcello Campos)

