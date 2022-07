Flávio Pereira Convenção do PL confirma hoje nomes de Onyx e Jair Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 22 de julho de 2022

Presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Onyx Lorenzoni. (Foto: Agencia Brasil)

O PL realiza nesta sexta-feira sua convenção no Rio Grande do Sul para confirmar a candidatura do deputado federal e ex-ministro Onyx Lorenzoni ao governo do Estado e à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A convenção deverá também aprovar a coligação com o Republicanos, que indicará o candidato ao Senado, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O PROS e o Patriota também participam da coligação. O PL deverá deixar aberta a indicação do candidato a vice-governador, à espera do desfecho da temporada de negociações. A convenção acontece no auditório da Assembleia Legislativa.

Onyx em busca do eleitorado de direita no estado

Onyx Lorenzoni, que deve ser confirmado candidato ao governo do Estado pelo PL, terá o mesmo número do presidente Jair Bolsonaro, o 22. A proximidade de Onyx com Jair Bolsonaro tem lhe garantido como trunfo, maior apoio junto aos eleitores do presidente e ao eleitorado de direita.

Mourão retorna hoje ao Brasil

O vice-presidente Hamilton Mourão viajou para os Estados Unidos, onde participou ontem de reunião da Organização das Nações Unidas. A viagem de Mourão foi confirmada depois que o presidente Jair Bolsonaro cogitou viajar para participar da Conferência do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Se permanecesse no Brasil, Mourão teria de assumir a presidência da República, o que o tornaria inelegível. Bolsonaro acabou enviando um vídeo à Conferência do Mercosul e permaneceu no país.

Pagamento do Auxílio Brasil será antecipado

O calendário de pagamento do novo valor do Auxílio Brasil prevê seu início dia 18 de agosto. Porém, está pronta uma publicada no Diário Oficial que permite antecipar o calendário de pagamentos para a primeira semana de agosto. O Auxílio Brasil definido pelo Congresso, passa de R$ 600 (R$ 200 a mais do que o valor normal do benefício). A antecipação do pagamento, é claro, tem como objetivo melhorar a avaliação do presidente entre os beneficiários de programas de assistência de renda herdeiros do antigo Bolsa Família.

MDB prepara convenção com duas opções

O MDB precisa publicar nesta sexta-feira o edital de convocação para a convenção do próximo dia 31, mesma data das convenções do PSDB e Cidadania. Ontem, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça sugeriu que a convocação coloque como opções a votação da candidatura própria ou a coligação com o PSDB de Eduardo Leite. Por precaução, o deputado Eduardo Leite confirmou que vai inscrever seu nome como candidato do partido ao governo do Estado.

Ciro quer ser o nome da terceira via

Lançado oficialmente como candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes acredita que possa ocupar o espaço de terceira via entre a polarização existente. Nesta semana, Ciro Gomes apareceu em terceiro nas pesquisas de opinião com cerca de 7% dos votos. E obteve no primeiro turno, 12,4%, ou 13,3 milhões dos votos na eleição, ficando atrás de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad.

