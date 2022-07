Flávio Pereira Pesquisa já aponta empate na disputa presidencial

Por Flavio Pereira | 21 de julho de 2022

Pesquisas começam a ficar mais próximas da realidade das ruas. (Foto: Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os números já mostram um empate técnico. O ex-presidiário Lula (PT) perdeu 6 pontos, mas segue na liderança da disputa presidencial, de acordo com a pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, dia 20. A pesquisa realizada entre os dias 17 e 19 de julho mostra empate técnico ao indicar o petista com 43% dos votos, contra 37% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Esses números mostram que começa um “ajuste” para tornar os dados mais próximos da realidade vista nas ruas. O intervalo de confiança é de 95%, segundo o instituto, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-07122/2022.

Reunião técnica e teste das urnas

As Forças Armadas consideram que a reunião técnica entre as equipes do TSE e dos militares é fundamental para que a aplicação das propostas ocorra ainda nas eleições de 2022, já que o pleito será um dos mais polarizados da história, como mostram os especialistas políticos. Fontes do Ministério da Defesa informaram que, “quanto ao teste das urnas UE2020, os militares viram a participação de técnicos da USP como um avanço, contudo, ainda não sabem como o TSE vai cumprir o requisito legal de realizar o Teste Público de Segurança, com a participação de vários colaboradores externos ao Tribunal, conforme consta da Resolução n° 23.673-TSE”.

Eduardo Bolsonaro retoma coleta de assinaturas para a CPI do PT-PCC

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reiniciou a coleta de assinaturas para a instalação, na Câmara dos Deputados, da CPI do PT e PCC, baseada na delação de Marcos Valério e outros fatos. Prejudicada pelo recesso parlamentar, a busca por assinaturas será retomada e, segundo Eduardo Bolsonaro tem divulgado nas suas redes sociais, “segue aberta para seu deputado federal assinar”.

Ex-governadores disputam vagas de deputado federal

Uma forma de ex-governadores manterem o protagonismo na política tem sido a disputa de vagas para o Senado ou Câmara dos Deputados. Nestas eleições, já foram identificados 14 ex-governadores que buscam vagas de deputado federal em outubro. Nenhum deles do Rio Grande do Sul. O destaque é o atual senador e ex-governador de São Paulo José Serra, que busca uma cadeira na Câmara dos Deputados. Uma outra motivação que leva ex-governadores à disputa de vagas na Câmara dos Deputados, é a busca de foro privilegiado no STF para proteção diante de eventuais processos.

Delegados de Polícia candidatos

Dois delegados ex-dirigentes da Asdep, a Associação dos Delegados de Polícia, tencionam disputar a eleição proporcional no Estado. A Delegada Nadine Anflor, ex-presidente da Asdep e ex-chefe da Polícia concorre pelo PSDB a uma vaga na Assembleia Legislativa. O Delegado Fernando Soares, atual presidente da Associação, entrou em período de licença e vai disputar pelo PL uma cadeira à Câmara dos Deputados. Nos últimos anos, os delegados de polícia eleitos para a Câmara Federal foram João de Deus Antunes e Wilson Muller Rodrigues, pelo PDT.

Candidatura própria levará MDB a uma chapa pura?

O silêncio dos últimos dias na decisão do MDB quanto ao futuro da candidatura própria do partido abre espaço para especulações. Caso a opção seja pela candidatura própria, o MDB terá chapa pura, diante da dificuldade de selar alianças de última hora. Terá de indicar além do candidato a governador, que é o deputado Gabriel Souza, candidatos a vice e ao Senado.

Se MDB optar pela aliança com Eduardo Leite, pode reivindicar a vaga de vice

Caso o MDB faça a opção pela aliança com o PSDB na convenção dia 31, ainda poderá reivindicar a vaga de vice de Eduardo Leite. Neste caso, precisaria negociar com o União Brasil, que tem a preferência na indicação da vaga. A indicação ao Senado está praticamente selada com a ex-senadora Ana Amélia, do PSD. Falta a convenção do PSD confirmar a aliança, dia 1° de agosto.

Projeto que acaba com cotas pode ser votado em agosto

O projeto de lei de revisão da lei de cotas pode ser votado em agosto, no retorno do recesso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), já sinalizou que pretende encerrar a polêmica e colocar em votação no Plenário, logo no início de agosto, o projeto que adia de 2022 para 2027 a revisão da lei de cotas para o acesso às universidades públicas (PL 5384/20). Vários partidos defendem a manutenção das regras atuais, que beneficiam pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, mas existem deputados que querem acabar com as cotas.

