Esporte Copa do Brasil na KTO: Inter confirma o favoritismo e Grêmio encaminhado às quartas

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Na última terça-feira, o Internacional foi a campo no Beira-Rio com um time alternativo, visando o jogo do fim de semana contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro para seguir na liderança.

Não foi um espetáculo colorado, uma atuação fantástica e irretocável, mas foi o suficiente para eliminar o Atlético Goianiense, bem inferior ao time de meses atrás – quando Vagner Mancini ainda era o treinador e Renato Kayzer era o atacante.

A segunda vitória por 2 a 1 confirmou o que o site da KTO previu antes da partida, com as odds do Internacional sendo cotadas por valores inferiores a 1.80 para o triunfo, além de mais de 3.00 no empate, que também classificaria o Inter.

Agora, a equipe do técnico Eduardo Coudet irá esperar pelo sorteio na sexta-feira para definir o novo adversário da equipe na Copa do Brasil e, assim que o confronto for definido, já serão permitidas as apostas na KTO Brasil para o duelo. Promessa de grande jogo, sem dúvidas!

Já no duelo entre gaúchos, o Grêmio venceu o jogo de ida contra o Juventude numa vitória magra e não convincente por 1 a 0, gol marcado por Isaque no início da partida. Com os caxienses quase empatando no fim do jogo, a vantagem da ida acabou sendo importantíssima para o Tricolor Gaúcho, que pode empatar nesta quinta-feira (05) para se classificar às quartas de final.

No site da KTO, a probabilidade do Grêmio ser um dos classificados na Copa do Brasil é alta: enquanto a odd da vitória paga apenas 1.95, o empate também favorece os gremistas com 3.35.

Uma eventual vitória do Juventude, único cenário que a equipe de Renato Portaluppi pode ser eliminada, paga mais de 4.00, o que significa que a cada R$ 1,00 o lucro é o quádruplo na casa de apostas, tornando uma eliminação algo extremamente remoto no site.

Caso o apostador esteja confiante que os porto-alegrenses não passarão muito sufoco, o combo empate + vitória no ‘dupla chance’ paga 1.24, enquanto o ’empate anula’ gremista está na casa dos 1.40. Será uma quinta de emoções no maior torneio mata-mata do Brasil!

