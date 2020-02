Esporte Copa Sul-Americana: com vantagem no jogo de ida, Deportivo Cali busca classificação diante do River Plate

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Foto: (Divulgação/River Plate-PAR)

River Plate-PAR e Deportivo Cali se enfrentaram nesta terça-feira (15) em partida válida pela primeira fase Copa Sul-Americana 2020. A partida tem transmissão da TV Pampa, RedeTV!, a partir das 21h30 (de Brasília), direto do estádio Luis Alfonso Giagni.

Com a vitória no jogo de ida, por 2 a 1, o Deportivo tem a vantagem para o jogo de volta, no Paraguai. Vásques e Arrieta marcaram para os colombianos, já Pérez anotou para os paraguaios.

Sendo assim, um empate já garante a classificação ao Deportivo.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte

Deixe seu comentário