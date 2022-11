Mundo Coreia do Sul detecta atividade de 180 aviões de guerra norte-coreanos e mobiliza seus caças

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2022

Governada por Kim Jong-un, a Coreia do Norte lançou um número recorde de mísseis nesta semana Foto: kcna Governada por Kim Jong-un, a Coreia do Norte lançou um número recorde de mísseis nesta semana. (Foto: KCNA) Foto: kcna

As Forças Armadas da Coreia do Sul mobilizaram, nesta sexta-feira (04), caças de combate furtivos depois de detectar a atividade de 180 aviões de guerra norte-coreanos, no momento em que Seul participa de grandes manobras militares conjuntas com os Estados Unidos.

As Forças Armadas sul-coreanas afirmaram que mobilizaram 80 aviões de combate, incluindo o F-35A furtivo. Nesta semana, a Coreia do Norte lançou um número recorde de mísseis, incluindo um intercontinental, que caiu no mar na quinta-feira (03).

Em resposta aos disparos do regime comunista, Seul e Washington prolongaram até este sábado (05) os maiores exercícios militares já realizados pelos dois países.

“Nossas forças militares detectaram quase 180 aviões de guerra norte-coreanos mobilizados no espaço aéreo de Pyongang”, informou o Estado-Maior conjunto sul-coreano.

Pouco depois do anúncio da prorrogação das manobras militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul, na quinta-feira, Pyongyang lançou três mísseis balísticos de curto alcance e afirmou que a ampliação dos exercícios é uma “escolha equivocada e muito perigosa”. Horas depois, Coreia do Norte executou 80 disparos de artilharia em uma “zona de amortecimento” marítima.

