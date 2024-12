Geral Coreia do Sul impede que o presidente deixe o país

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As autoridades sul-coreanas impuseram uma proibição de viagens ao exterior ao presidente Yoon Suk Yeol. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As autoridades sul-coreanas impuseram uma proibição de viagens ao exterior ao presidente Yoon Suk Yeol enquanto os promotores avaliam possíveis acusações de insurreição sobre sua tentativa frustrada de impor a lei marcial na semana passada.

Enquanto Yoon sobreviveu a uma votação de impeachment em um parlamento liderado pela oposição no sábado (7), sua sobrevivência política agora está em frangalhos.

A proibição de viagens ao líder em apuros do país foi confirmada pelo Corruption Investigation Office na segunda-feira (9).

Seu partido declarou anteriormente que buscará a renúncia de Yoon e pediu que o presidente fosse suspenso de suas funções para proteger o país de um “grande perigo”.

Os sul-coreanos assistiram incrédulos ao anúncio de Yoon decretando lei marcial em uma chocante transmissão na televisão na noite do último dia 3.

Desafiando o decreto militar, os manifestantes se reuniram do lado de fora do Parlamento do país para exigir a renúncia do presidente.

Decreto de lei marcial

Em uma noite de grande drama, os parlamentares forçaram a passagem contra quase 300 tropas posicionadas do lado de fora do prédio da Assembleia Nacional e votaram unanimemente para bloquear o decreto, que o presidente era legalmente obrigado a obedecer — revertendo efetivamente a ordem unilateral de Yoon.

A declaração de emergência militar, embora tenha durado seis horas, provocou raiva generalizada em todo a Coreia do Sul, que permanece profundamente marcada pela brutalidade da lei marcial imposta durante décadas de ditadura militar antes de vencer uma longa e sangrenta luta pela democracia na década de 1980.

No sábado (7), Yoon pediu desculpas à nação em uma primeira declaração pública desde sua tentativa frustrada de impor a lei marcial, reconhecendo que ele “causou ansiedade e inconveniência” aos cidadãos sul-coreanos.

“Esta declaração de lei marcial de emergência surgiu do meu desespero como parte responsável final pelos assuntos de Estado”, exclamou Yoon em um discurso de dois minutos.

A decisão da polícia de impor a proibição de viagem a Yoon ocorre enquanto um comandante das forças especiais da Coreia do Sul se desculpou por ordenar que suas tropas invadissem o parlamento na semana passada, após a lei marcial ter sido declarada, afirmando que ele os colocou em “sério perigo”.

O coronel Kim Hyun-tae, comandante da Força-Tarefa Especial 707 da Coreia do Sul, descreveu-se aos repórteres em um briefing, nesta segunda-feira, como um “comandante incompetente e irresponsável” quando autorizou que tropas invadissem a Assembleia Nacional durante a curta imposição da lei marcial pelo presidente Yoon Suk Yeol.

Votação

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, ordenou que militares “retirassem à força” os deputados de dentro do Parlamento durante votação para derrubar a lei marcial, revelou um comandante do exército da Coreia do Sul nessa terça-feira (10).

O comandante Kwak Jong-geun, da unidade de guerra especial do exército sul-coreano, afirmou ter recebido uma ordem direta do presidente Yeol para “retirar os parlamentares à força” durante depoimento perante a Comissão de Defesa Nacional do Parlamento.

“O presidente me ligou diretamente por um telefone seguro, dizendo: ‘Parece que o quórum ainda não foi alcançado. Quebrem a porta, entrem rapidamente e retirem à força as pessoas que estão lá dentro'”, disse Jong-geun. As informações são da CNN e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/coreia-do-sul-impede-que-o-presidente-deixe-o-pais/

Coreia do Sul impede que o presidente deixe o país

2024-12-10