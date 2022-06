Geral Corpus Christi: agências do INSS não funcionarão quinta e sexta

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2022

Quem teve agendamento presencial marcado para sexta-feira deve ligar para o telefone 135 para remarcar o atendimento. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) estarão fechadas nesta quinta-feira e nesta sexta-feira (dias 16 e 17), em virtude do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo estabelecido pelo governo federal.

A central telefônica 135 funcionará no feriado desta quinta-feira para atendimento, e será possível navegar pelos serviços automatizados, nas opções do menu inicial na Unidade de Resposta Audível.

Quem teve agendamento presencial marcado para sexta-feira deve ligar para o telefone 135 para remarcar o atendimento.

Plataformas online

Quase todos os serviços do INSS podem ser acessados a distância pelos canais remotos de atendimento, que são o portal Meu INSS (aplicativo e site) e a central telefônica 135.

Pelo portal Meu INSS, o cidadão pode requerer benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão encontra também a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

Pelo telefone 135, é possível fazer inscrição na previdência social, obter orientações, esclarecer dúvidas, solicitar benefícios e agendar atendimento presencial, entre outros serviços.

Ponto facultativo

A próxima sexta-feira, dia 17, será ponto facultativo. O Diário Oficial da União publicou, na terça-feira (14), uma portaria do Ministério da Economia que estabelece a medida.

Ela altera a Portaria nº 14.817, de 20 de dezembro de 2021, que divulga os dias de feriados nacionais e define os dias de ponto facultativo no ano de 2022.

Com isso, serão dois dias de ponto facultativo, pois a quinta-feira (16), dia de Corpus Christi (que não está na lista de feriados nacionais), já estava definida como ponto facultativo.

A data de Corpus Christi é celebrada 60 dias após a Páscoa, rememora, de acordo com o catolicismo, a instituição da eucaristia pela transformação do pão e vinho no corpo e sangue de Cristo.

As celebrações religiosas são conhecidas pelos tradicionais tapetes coloridos, por onde passam as procissões com a hóstia consagrada.

Agências bancárias

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesta quinta não haverá atendimento nas agências bancárias. Já na sexta-feira, tudo funciona normalmente.

Contas como as de água, energia, telefone e carnês com vencimento em 16 de junho poderão ser pagas, sem acréscimo, na sexta-feira.

As áreas de autoatendimento também ficarão disponíveis para os clientes nesta quinta-feira, assim como os canais digitais e remotos de atendimento como internet e mobile banking. As informações são da Agência Brasil.

