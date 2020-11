Magazine Courteney Cox recria cena clássica de ‘Friends’ com peru na cabeça

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

A intérprete de Monica ainda brincou dizendo que ia ficar ‘louca’ se recebesse mais um gif da famosa dancinha. (Foto: Reprodução/Instagram/courteneycoxofficial)

A atriz Courteney Cox fez a alegria dos fãs de “Friends” ao reproduzir uma das cenas mais famosas da série americana exibida de 1994 a 2004. A intérprete de Monica aproveitou o Dia de Ação de Graças, feriado muito popular nos Estados Unidos, para dançar com um peru na cabeça.

A artista colocou a ave com óculos de sol na cabeça e, claro, fez famosa a dancinha. Na série, a cômica cena também marca a primeira vez que Chandler diz “eu te amo” para a chef de cozinha. “Feliz Dia de Ação de Graças! Espero que estejam tendo um ótimo dia, estou me sentindo tão agradecida”, começou dizendo Courteney.

Em tom brincadeira, a atriz acrescentou que ia enlouquecer se recebesse mais um gif da cena em que a Monica dança com o peru na cabeça. “Bom, é um símbolo do Dia de Ação de Graças, então aí vou eu. Espero que vocês fiquem felizes”, acrescentou a estrela antes de reproduzir a cena. “Você fez isso”, comentou a atriz Lisa Kudrow, que interpretou Phoebe na série. “Eu te amo, irmã”, escreveu a atriz Reese Witherspoon. “Melhor post do dia! Hilário”, acrescentou a atriz Kathy Najimy.

