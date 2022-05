Saúde Covid na Coreia do Norte: sem remédios e vacinas, governo recomenda chá e água salgada

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Trabalhadores limpam restaurante na capital da Coreia do Norte em março de 2022; No início do ano 2020, o país fechou suas fronteiras para tentar isolar o país da pandemia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sem vacinas e remédios, a Coreia do Norte tem sido duramente atingida pelo avanço da covid-19. Mais de 2 milhões de pessoas adoeceram e pelo menos 65 pessoas morreram, mas o governo central de Pyongyang tem chamado a doença apenas de “febre”, segundo a imprensa estatal.

No início do ano 2020, o país fechou suas fronteiras para tentar isolar o país da pandemia que afetava o resto do mundo. A Coreia do Norte compartilha fronteiras terrestres com a Coreia do Sul e a China, que registraram grandes surtos. A China agora está enfrentando uma onda de ômicron, com lockdowns em suas principais cidades.

Mas até hoje as autoridades da Coreia do norte têm rejeitado apoio médico estrangeiro.

Analistas apontam que norte-coreanos estão mais vulneráveis ao vírus devido à falta de vacinas e à precariedade do sistema de saúde. Um lockdown nacional está em vigor no país, mas não há informações precisas se a estratégia tem surtido efeito.

Além disso, a imprensa estatal disse que o líder do país, Kim Jong-un, tem responsabilizado autoridades de saúde por “atrapalhar” a distribuição das reservas nacionais de medicamentos.

O BBC Reality Check tem monitorado a mídia controlada pelo governo norte-coreano, que tem recomendado diversos tratamentos tradicionais contra doenças comuns, como chá quente e gargarejo com água salgada, mas sem eficácia comprovada contra a covid-19.

Bebidas quentes

Para aqueles que não estão gravemente doentes, o jornal estatal Rodong Simnun recomenda se tratar com chá quente com gengibre ou madressilva ou uma bebida à base de folhas de salgueiro.

Bebidas quentes podem aliviar alguns sintomas mais leves da covid, como dor de garganta e tosse, e ajudar a hidratação de algumas pessoas doentes.

Gengibre e folha de salgueiro também podem aliviar a inflação e reduzir a dor.

Mas eles não são tratamentos para o vírus em si, como os antivirais adotados ao redor do mundo, a exemplo do paxlovid e do molnupiravir.

Gargarejo com água salgada e sua eficácia limitada contra sintomas

A mídia estatal norte-coreana exibiu uma reportagem em que um casal entrevistado recomenda gargarejo com água salgada de manhã e de noite para combater a covid-19.

“Milhares de toneladas de sal” foram enviadas para Pyongyang a fim de ser produzida a “solução antisséptica”, anunciou a agência estatal de notícias.

Por um lado, alguns estudos apontam que o gargarejo com água salgada e a lavagem das narinas com soluções salinas podem ajudar a combater vírus que causam resfriados comuns.

Mas não há evidência de sua eficácia contra a covid-19.

Além disso, enxaguantes bucais, que também foram recomendados, se mostraram eficazes contra o vírus em laboratório. Mas, novamente, não há qualquer evidência de sua eficácia contra a covid-19 em humanos.

A covid-19 é principalmente transmitida pelo ar, invadindo o corpo tanto pelo nariz quanto pela boca. Então, gargarejo só atacaria um dentre vários pontos de entrada.

Além disso, uma vez que o vírus tenha entrado no corpo humano, ele se replica e se espalha profundamente por outros órgãos, onde essa estratégia não terá alcance nem eficácia.

Analgésicos e antibióticos

A TV estatal norte-coreana também tem aconselhado pacientes a usar analgésicos e antitérmicos como ibuprofeno e antibióticos como amoxicilina.

O ibuprofeno (e paracetamol) pode reduzir a temperatura e aliviar sintomas como dor de cabeça ou dor de garganta. Mas eles não eliminarão o vírus ou impedirão que ele se desenvolva.

Antibióticos são eficazes em infecções causadas por bactérias, e não em infecções causadas por vírus.

Além disso, usar antibióticos de forma desnecessária eleva o risco de surgirem micróbios resistentes a medicamentos.

Um amplo estudo com o antibiótico azitromicina, por exemplo, descobriu que fazia pouca ou nenhuma diferença nos sintomas da covid-19, na probabilidade de internação hospitalar ou nas chances de morrer pela doença.

Existem atualmente alguns medicamentos aprovados em diversos países, incluindo o Brasil, para evitar que pessoas com covid-19 acabem no hospital:

– antivirais: paxlovid, molnupiravir e remdesivir;

– terapias de anticorpos que imitam o sistema imunológico.

Mas a eficácia varia bastante a depender do perfil do paciente e do momento em que o tratamento teve início em relação ao dia da infecção. As informações são da BBC News.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde