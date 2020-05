Acontece Cremers reforça autonomia do médico na prescrição de medicamentos no tratamento de pacientes com Covid-19

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação/ Site Cremers)

O Ministério da Saúde divulgou nesta última quarta-feira (20), novas orientações sobre o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus no Brasil, autorizando a aplicação, inclusive, para casos leves do vírus. O Cremers manifestou seu posicionamento técnico, que aponta que não existem evidências científicas que demonstrem real benefício na utilização do medicamento.

“Não se pode politizar o uso da cloroquina. Até o presente momento, não há um tratamento específico para a Covid-19. Temos que ter cuidado na recomendação de tratamentos sem evidências, no sentido de criar uma falsa sensação de segurança na população”, alerta o presidente do Conselho, Eduardo Neubarth Trindade.

Além disso, o Cremers reforça a autonomia e a responsabilidade do médico na sua prescrição médica, principalmente na utilização de usos “off-label” de medicações.

Em casos em que há o uso da cloroquina, o Cremers recomenda que o profissional deve esclarecer ao paciente os riscos e as adversidades que o medicamento pode causar à saúde, inclusive, com a coleta de assinatura em termo de esclarecimento e responsabilidade.

