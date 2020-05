Acontece Centenário Gambrinus volta a operar com a loja física

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

O restaurante voltou com as suas operações com horário reduzido e os cuidados recomendados pelas autoridades. Foto: Divulgação O restaurante voltou com as suas operações com horário reduzido e os cuidados recomendados pelas autoridades. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após a liberação da operação dos bares e restaurantes emitida via decreto pela prefeitura na terça-feira (19), o Gambrinus retomou nesta quarta-feira (20) suas atividades na loja física. O funcionamento será em horário reduzido, das 11h às 16h. O local também está operando normalmente com o delivery e o modo take away.

De acordo com o proprietário do restaurante, João Melo, dentre os procedimentos adotados o destaque é para o reforço da higiene e limpeza do local. “Disponibilizamos álcool em gel e aumentamos a frequência de limpeza em todas as mesas, que estão sendo ocupadas de forma alternada, atendendo à recomendação de distanciamento de dois metros, permitindo uma pessoa por mesa ou no máximo três por família”, afirma.

“Também realizamos a diminuição em 80% a capacidade do restaurante, passando a operar com 30 lugares no momento. Estamos priorizando o pagamento por meio contactless para diminuir o manuseio com notas de dinheiro e realizando a higienização da máquina de cartão a cada uso. E realizamos o treinamento da equipe para reforçar os hábitos de higiene e limpeza dos mesmos e para se manter afastado dos clientes. E, os nossos garçons que estão dentro do grupo de risco, foram liberados para ficarem em suas casas durante este período”, conclui.

