Brasil Criminosos invadem prédio da OAB em Cuiabá, jogam gasolina e tentam queimar processos

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Os processos são do Tribunal que investiga conduta de advogados. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso até esta segunda-feira (17) Foto: Assessoria Os processos são do Tribunal que investiga conduta de advogados. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso até esta segunda-feira (17) Foto: Assessoria Foto: Assessoria

Criminosos invadiram o prédio da ESA (Escola Superior de Advocacia), da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), em Cuiabá, e tentaram incendiar processos que estavam no local.

O ataque ocorreu na madrugada de domingo (16) na região do Centro Político Administrativo. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso até esta segunda-feira (17). Segundo o presidente da OAB, Leonardo Campos, as medidas de segurança frustraram a intenção dos criminosos.

Os suspeitos invadiram o prédio da ESA, amontoaram os processos do TED (Tribunal de Ética e Disciplina) e jogaram gasolina. A ação foi interrompida por uma equipe de segurança e os criminosos fugiram sem conseguir queimar nenhum arquivo.

Os processos são do Tribunal que investiga conduta de advogados. “Todo o rigor exigido ao caso será aplicado. Não vamos medir esforços para isso e nem nos intimidaremos. Pelo contrário, seguiremos ainda mais firmes no trabalho de fortalecimento da advocacia e punição exemplar dos envolvidos”, declarou o presidente em nota. Ainda conforme a OAB-MT, a Polícia Federal de Mato Grosso foi comunicada. Uma perícia foi feita no local.

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário