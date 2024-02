Economia Crise Brasil-Israel acende sinal amarelo entre exportadores

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2024

Avaliação é de que o pragmatismo no comércio entre os dois países possa prevalecer. (Foto: Reprodução)

As declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comparou os ataques israelenses à Faixa de Gaza ao Holocausto, criaram ruído na política externa brasileira e levaram a uma escalada diplomática na relação entre Brasil e Israel. Já os exportadores brasileiros acenderam o sinal de alerta após as declarações de Lula, embora a avaliação seja de que o pragmatismo no comércio entre os dois países possa prevalecer.

O incidente preocupa setores exportadores. Dados da plataforma governamental ComexStat mostram que o Brasil exportou US$ 662 milhões em produtos para Israel em 2023. Os cinco itens principais são óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (US$ 139 milhões) carne bovina (US$ 127 milhões), soja (US$ 121 milhões), farelo de soja (US$ 63 milhões) e milho (US$ 38 milhões). “São três navios de milho e três de soja no ano inteiro. Em termos de volume, é pouco, mas qualquer mal-entendido que afete a área comercial traz preocupação”, afirma uma fonte com trânsito entre exportadores de grãos.

Em nota, o presidente da Câmara Brasil-Israel (BRIL Chamber), Renato Ochman, afirma que a organização está atuando para manter as relações bilaterais e afastar as questões políticas. Mas “a repercussão da declaração do presidente pode afetar a importação de tecnologia de Israel, em setores prioritários, como medicina, segurança e proteção de inteligência”, avalia. O Brasil importou US$ 1,35 bilhão em produtos israelenses, sendo os dois principais itens insumos para o agronegócio: fertilizantes (US$ 608 milhões) e defensivos agrícolas (US$ 144 milhões).

Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior, afirma, porém, que o incidente deve ter baixo impacto nas relações bilaterais. A atenção maior é a médio prazo, já que as exportações são mantidas com licenças e certificados concedidos pelo governo de Israel. “Embora isso acabe esfriando as relações diplomáticas, Brasil e Israel têm certa estabilidade por conta do acordo do Mercosul”, afirma.

Números

Em 2023, a balança comercial registrou deficit de US$ 690,1 milhões. Israel representou somente 0,2% do total das exportações do Brasil no ano passado e está no 54º lugar no ranking de exportações brasileiras. De janeiro a dezembro, as operações somaram US$ 661,9 milhões. O Brasil exporta principalmente petróleo, soja e carnes.

Já o Brasil importou US$ 1,352 bilhão em produtos israelenses, o equivalente a 0,6% do total das importações realizadas em 2023. Os principais produtos importados foram cloreto de potássio, inseticidas e fosfatos.

Para a pesquisadora associada da FGV-Ibre Lia Valls, a economia brasileira não terá um impacto significativo em um eventual embargo econômico de Israel, já que o país tem uma participação pequena na balança comercial do Brasil.

“É um país [Israel] com comércio pequeno. Com o mercado exportador, como a gente exporta petróleo, a gente pode direcionar para outros países. Não é tão problemático”, disse Lia.

Interesse na polarização

Segundo o professor de Relações Internacionais da UnB (Universidade de Brasília) Antônio da Rocha, a reação de Israel às declarações de Lula tem mais um viés político do que econômico.

“Muito dificilmente Israel vai reagir suspendendo relações comerciais. As relações comerciais entre os 2 países são muito pequenas e muito pouco importantes para os 2 lados. Não impactará de maneira significativa a economia brasileira e vice-versa”, afirmou.

Antônio afirma que as declarações de Lula foram “apropriadas” pelo governo israelense para incentivar a polarização em torno da guerra. De acordo com o professor da UnB, a reação de Israel surpreendeu a comunidade internacional.

“A reação de Israel foi muito além do que se esperava a um comentário como este. Não foi inocente. Foi apropriado pelo governo de Israel porque interessa uma polarização”, disse Antônio.

2024-02-21